Tatuaże mogą zwiększać ryzyko raka skóry. Badanie pokazuje jasno

Tatuaże mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem czerniaka, jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry – wynika z najnowszego badania szwedzkich naukowców opublikowanego na łamach European Journal of Epidemiology. Analiza oparta na krajowych rejestrach i ankietach wykazała, że osoby z tatuażami miały o 29% wyższe ryzyko rozwoju czerniaka. Co ważne, naukowcy nie zauważyli związku między tatuażami a rakiem kolczystokomórkowym.

Badacze zastosowali model kliniczno-kontrolny, porównując osoby zdiagnozowane z rakiem skóry z grupą zdrowych uczestników dobranych pod względem wieku i płci. Wszyscy wypełnili szczegółowe ankiety dotyczące tatuaży, w tym ich wielkości, lokalizacji oraz wieku wykonania pierwszego wzoru. W analizie uwzględniono także liczne czynniki stylu życia, takie jak ekspozycja na słońce, korzystanie z solarium, palenie, wykształcenie, dochody, typ skóry czy pigmentacja.

Nowe dane ze Szwecji niepokoją. Tatuaże zwiększają ryzyko nowotworu?

Wyniki okazały się najbardziej wyraźne wśród osób, które posiadały tatuaże od ponad dekady, choć badacze zaznaczają, że liczba takich uczestników była niewielka. Zaskoczeniem był brak zależności między ryzykiem a wielkością tatuażu. Jak przekazali badacze, nie znaleźli oni dowodów na to, że większe tatuaże zwiększały ryzyko.

Jedną z hipotez jest przenoszenie cząstek tuszu przez komórki odpornościowe do węzłów chłonnych, gdzie mogą zalegać przez lata. To potencjalnie może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego sprzyjającego tworzeniu się nowotworów.

Naukowcy podkreślają, że wyniki nie oznaczają jeszcze związku przyczynowego. Jednocześnie zalecają ostrożność. Jak piszą, osoby z tatuażami nie muszą wpadać w panikę, ale powinny szczególnie zadbać o ochronę przeciwsłoneczną. Badacze wskazują również na potrzebę dalszych analiz nad składem tuszu, interakcją pigmentów z UV oraz odnotowywaniem informacji o tatuażach w dokumentacji medycznej.

Czytaj też:

Chorują miliony na całym świecie. Zaniedbanie może skończyć się nowotworemCzytaj też:

Tak rozmawiają szympansy. Wyniki badań zadziwiły nawet ekspertów