Tak rozmawiają szympansy. Wyniki badań zadziwiły nawet ekspertów

Naukowcy z Niemiec oraz Szwajcarii przeprowadzili szeroko zakrojone obserwacje szympansów z Parku Narodowego Kibale w Ugandzie. Badacze analizowali nagrania 17 samic i ich młodych, skupiając się na ich sposobie porozumiewania się. Okazało się, że sposób, w jaki wymieniają gesty i reakcje, tworzy uporządkowane, naprzemienne sekwencje przypominające ludzkie rozmowy.

To zachowanie odpowiada mechanizmom znanym z komunikacji człowieka – gdy pytanie domaga się odpowiedzi, a powitanie oczekuje reakcji. Tego typu struktury, zwane „parami adiacencyjnymi”, zapewniają płynność rozmowy bez narzucania treści odpowiedzi. Szympansy wykazywały się podobną elastycznością, ale trzymały się zauważalnego schematu.

– Po miesiącach obserwacji byłem zdumiony, jak znajome wydawały mi się ich interakcje – przyznał współautor badania, Bas van Boekholt.

„Pary adiacencyjne”. Wspólny fundament komunikacji?

Wyniki badań wskazują na to, że naczelne mogły posługiwać się takimi formami interakcji znacznie wcześniej, niż rozwinął się ludzki język. To dowód na to, że podstawy organizacji rozmowy mogą być głęboko zakorzenione w ewolucji gatunku, a nie wyłącznie efektem rozwoju społecznego człowieka.

Artykuł z opisem wyników został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B i już teraz wywołuje dyskusje w środowisku badaczy komunikacji. Nowe ustalenia mogą bowiem pomóc lepiej zrozumieć, jak przebiegała ewolucja języka oraz jakie zachowania społeczne mogły ją wspierać.

