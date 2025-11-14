Naukowcy rozszyfrowali tajemniczy język zwierząt. Tego się dowiedzieli

Jesteśmy o krok od rozszyfrowania sposobów, w jakie zwierzęta porozumiewają się między sobą. Coraz lepiej rozumiemy ich zachowania i wysyłane sygnały. Rozwój sztucznej inteligencji może w końcu pomóc nam naprawdę „przetłumaczyć” ich języki.

Psy i ich nietypowa komunikacja

Jednym z przykładów jest mały, ale bardzo charakterystyczny pies o imieniu Waffles, który zdobył ogromną popularność w internecie. Używa przycisków nagrywających słowa, by przekazywać właścicielom swoje zdanie w różnych kwestiach.

Choć wygląda to zabawnie, naukowcy podkreślają, że wiele psów faktycznie reaguje na znaczenie słów zapisanych na przyciskach. Nie ma znaczenia, kto je naciska – pies i tak rozumie, o co chodzi. To pokazuje, że słowa mogą mieć dla psów realne znaczenie, a nie są tylko powiązane z gestami właścicieli.

Co naprawdę mówią zwierzęta? Naukowcy już wiedzą

To jednak tylko wstęp do dużo głębszego świata zwierzęcej komunikacji. Nietoperze, delfiny, słonie czy ptaki tworzą skomplikowane systemy dźwięków, często zależne od regionu.

Niektóre gatunki używają nawet „imion”. Słonie wołają się specyficznymi niskimi tonami, a delfiny tworzą tzw. gwizdy sygnaturowe, czyli dźwięki przypisane do konkretnej osoby w stadzie. Co ciekawe, matki delfinów modyfikują swoje gwizdy, gdy mówią do młodych – podobnie jak ludzie, którzy używają „mowy matczynej”.

Zespół badawczy Laeli Sayigh z Woods Hole Oceanographic Institution w amerykańskim Massachusetts przez lata nagrał setki takich gwizdów u delfinów z zatoki Sarasota na Florydzie. Odkryto ponad 250 indywidualnych sygnałów, ale też wiele nowych dźwięków używanych przez całe grupy.

Wzięli pod lupę komunikację delfinów. Tego się dowiedzieli

Dzięki eksperymentom z odtwarzaniem nagrań udało się sprawdzić, co one znaczą. Jeden z gwizdów sprawiał, że delfiny odpływały – wyglądał więc na sygnał alarmowy. Inny z kolei zachęcał je do podpłynięcia, jakby mówił: „co to?” lub „sprawdź”.

Wszystko to sugeruje, że delfiny posługują się bogatym systemem komunikacji, który w pewnych aspektach przypomina język. Ich dźwięki mogą mieć konkretne, wspólne znaczenia – trochę jak nasze słowa. A jeśli tak, to być może już niedługo naprawdę zaczniemy rozmawiać ze zwierzętami na ich własnych zasadach.

