Ostateczny koniec zimy. Wystarczy, że pojawił się ten ptak

Na polskim niebie znów można zaobserwować niezwykłe ptaki, jakimi są jerzyki. Te niezwykłe ptaki wracają do kraju dopiero w maju, a czasem nawet na początku czerwca. To znacznie później niż jaskółki, które pojawiają się już w kwietniu. Dawniej zwykło się mówić, że jerzyki przylatują na św. Jerzego, czyli 23 kwietnia, ale dziś ten termin coraz częściej się przesuwa.

Ornitolodzy podkreślają, że ich pojawienie się jest jednym z ostatnich etapów wiosennych migracji ptaków. Dla wielu osób to właśnie jerzyki oznaczają definitywny koniec zimy.

Jerzyk to jeden najlepszych lotników świata

Jerzyki przez większość życia pozostają w powietrzu. Potrafią tam jeść, spać, a nawet łączyć się w pary. Są także niezwykle szybkie — zgodnie z badaniami mogą osiągać w locie poziomym ponad 100 km/h, a część ekspertów uważa, że ich rzeczywista prędkość może być jeszcze większa.

Ptaki te w ciągu jednego dnia są w stanie pokonać nawet tysiąc kilometrów. Lecą wysoko i bardzo rzadko lądują, dlatego ich obserwacja i badania nad nimi są wyjątkowo trudne. Naturalnym zagrożeniem dla jerzyków pozostają głównie drapieżniki, takie jak kobuzy, ale problemem są też zanikające miejsca lęgowe w miastach.

Wygląda jak jaskółka, a jednak nie są rodziną

Co ciekawe, wiele osób myli jerzyki z jaskółkami, ale w rzeczywistości ptaki te nie są ze sobą blisko spokrewnione. Łączy je głównie podobny styl życia i sposób polowania na owady podczas lotu. Eksperci zwracają uwagę, że jerzykom bliżej pod względem budowy do kolibrów niż do jaskółek.

Polska jest dla nich tylko sezonowym domem. Po wychowaniu młodych jerzyki opuszczą kraj już w sierpniu i ponownie polecą do Afryki. Wrócą dopiero za kilka miesięcy, znów przypominając o nadejściu kolejnej wiosny.

