Co roku tą chorobą zaraża się 400 mln osób. Kluczem owady z „dobrą” bakterią

Debug to projekt firmy Alphabet, właściciela Google, w ramach którego opracowano autorską technologię umożliwiającą automatyzację hodowli, sortowania i wypuszczania na dużą skalę milionów niegryzących, niemodyfikowanych genetycznie, sterylnych samców komarów z Wolbachią. To powszechnie występująca bakteria, którą można znaleźć u około 50 proc. owadów. Komary zabijają więcej ludzi niż wszystkie inne zwierzęta razem wzięte.

Wolbachia jest wprowadzania do komarów egipskich przenoszących dengę, Chikungunya, wirus Zika i żółtą febrę. Bakteria uniemożliwia komarom przenoszenie tych chorób. Komary z Wolbachią są następnie wypuszczane na obszary, gdzie wirusy przenoszone przez komary występują tylko na danym terenie. Z czasem krzyżują się one z dzikimi komarami, w związku z czym liczba komarów z Wolbachią rośnie. Potem osiąga wysoki poziom, dzięki któremu nie trzeba już wypuszczać nowych osobników.

Komary z Wolbachią walczą z dengą, chorobą Chikungunya, wirusem Zika i żółtą febrą

W przeciwieństwie do innych środków zwalczania chorób przenoszonych przez komary, metoda z wykorzystaniem Wolbachii jest bezpieczna dla ludzi, komarów i środowiska. Do tego stanowi jednorazowe, długoterminowe i samopodtrzymujące się rozwiązanie pozwalające kontrolować rozprzestrzenianie się i skutki dengi, chikungunya, wirusa Zika oraz żółtej febry. Firma Debug w 2022 r. otworzyła swój pierwszy kompleksowy zakład produkcji komarów.

Obecnie co tydzień wypuszczanych jest 10 milionów samców komarów z bakterią Wolbachia tygodniowo. Według szacunków dengą co roku zaraża się 400 mln osób, a na chorobę narażone są cztery miliardy ludzi na całym świecie, czyli połowa światowej populacji, z czego 70 proc. ryzyka dotyczy Azji. Inne sposoby walki z chorobą stają się coraz mniej skuteczne w związku z rozwijaniem odporności przez komary.

Czytaj też:

Niektórych komary „lubią” bardziej, ale nie przez grupę krwi. Nauka ma odpowiedź Czytaj też:

Plaga owadów w wakacyjnym kraju. „Mam ponad 30 miejsc z ukąszeniami”