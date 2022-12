Narzekasz na święta? Inni naprawdę mają gorzej

Wbrew temu, co głosi tekst popularnej kolędy, większość z nas uważa, że moc zła wcale nie truchleje z powodu kolejnej rocznicy urodzin Jezusa. A jeśli nawet, to truchleje gdzie indziej. Bo my, jak zwykle, mamy najgorzej na świecie. Prawda jest taka, że nasze wielkie problemy to w istocie mocno dęte złudzenia ludzi sytych i bezpiecznych, którzy hamletyzują z całkiem błahych powodów.