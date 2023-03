Rosyjscy żołnierze otrzymają nową broń osobistą. Legenda stworzona na potrzeby Afganistanu

Zapowiadana od miesięcy wielka rosyjska ofensywa raczej się nie zmaterializuje. Powodem są rosyjskie problemy z podstawowym zaopatrzeniem dla wojska i uzupełnianiem gigantycznych strat w ludziach. To dlatego do łask wracają stare, sowieckie metody.

Saperki do walki wręcz

Jedną z nich jest reaktywacja pospolitej saperki jako skutecznej broni w rękach dzielnego rosyjskiego sołdata – zgodnie z legendą stworzoną na potrzeby wojny w Afganistanie. Rosyjski specnaz rzeczywiście używał jej wtedy do walki wręcz z mudżahedinami. Losów wojny afgańskiej, którą Rosja przegrała, to oczywiście nie zmieniło, jednak obecnie dowództwo rosyjskie znów wraca do tamtych saperek.