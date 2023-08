Kiedy on chce, a ona nie. Prof. Lew-Starowicz: Pojęcie „obowiązku małżeńskiego” przechodzi do historii

On chce, a ona nie. W stałych związkach to często spotykana sytuacja. Wynika to z wielu możliwych przyczyn np. różnic libido (potrzeb seksualnych), sytuacyjnych (zmęczenie, senność…), chorobowych (zaburzeń hormonalnych, ginekologicznych u kobiet…), zaburzonych relacji w związku, miesiączki itd.

Niejeden napalony mężczyzna uważa, że przecież kobieta „zawsze może”, wystarczy rozchylić nogi.

Inny domaga się seksu bo „ja muszę”, „dawno nie było”, „potrzebuję codziennie”. Bywa, że dochodzi do szantażu: „jak nie, to pójdę do innej”. W przypadku sponsoringu nie ma dyskusji i odmowa nie jest brana pod uwagę.