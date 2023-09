Orbitowski dla „Wprost”: Strach przed utratą swojego świata. Marny, karłowaty kosmos z jedną zaletą

Nosi luźne sportowe ciuchy, pachnie starą klatką schodową, ma pocięty łeb i bez przerwy narzeka. Zbijamy piątki i rozmawiamy czekając na tramwaj.

Gadka zaczyna się od pogody, bo właściwie od czego innego mogłaby się zacząć? Facetowi średnio odpowiadają zmiany klimatyczne, wolałby raczej wietrzną jesień, tak mówi, szarpiąc swoje krótkie porcięta. Przez to wszystko nie wiadomo, jak ubrać się do pracy, no i na siłowni ciężej się ćwiczy.

Z wolna schodzimy na tematy poważniejsze, bo chłopa wyrzucają z mieszkania.