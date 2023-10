Orbitowski dla „Wprost”: Tata doceniłby historię pośmiertną, którą tu przytoczę

Tato kochał życie, a z rzeczy, których mnie nauczył wybrałbym pracowitość. Był malarzem, a swoje obrazy tworzył pokornie, z rzemieślniczą niemal sumiennością. Właśnie to połączenie rzemiosła i artyzmu poniosłem ze sobą w dorosłość. Wyróżniał się też wspaniałym poczuciem humoru. Mam pewność, że doceniłby historię pośmiertną, którą tu przytoczę.

W dniu pogrzebu poszedłem do kostnicy zidentyfikować zwłoki. Była ósma rano, wczesny październik. Towarzyszył mi opiekun ojca, dobry człowiek, który doglądał go w ostatnich latach choroby. Wcześniej wypiliśmy po małpce przed sklepem. Nie robię takich rzeczy na co dzień, no ale też nie codziennie wybieram się, żeby zobaczyć ojca w trumnie.