Rząd chce zlikwidować Fundusz Kościelny. Episkopat zabrał głos

W środę, 27 grudnia, rząd premiera Donalda Tuska powołał międzyresortowy zespół, którego zadaniem będzie opracowanie reformy – de facto likwidacji – Funduszu Kościelnego.

Jak powstał Fundusz Kościelny?

Prace mają zmierzać w kierunku finansowania Funduszu Kościelnego wyłącznie przez wiernych, np. w formie dobrowolnego odpisu podatkowego, a nie z budżetu państwa. Zgodnie z planem, reforma ma wejść w życie w 2025 r.

Fundusz Kościelny został utworzony w 1950 r. przez komunistyczne władze Polski. Miał stanowić rekompensatę za znacjonalizowanie – czyli przejęcie przez państwo – tysięcy nieruchomości należących do Kościoła katolickiego.

Chodzi o grunty rolne, lasy, a także budynki, w których mieściły się np. prowadzone przez zakony i diecezje szkoły, przedszkola, internaty, szpitale, sanatoria czy domy katechetyczne.

„Praktycznie 100 proc. z Funduszu Kościelnego idzie na ten cel”

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. Fundusz Kościelny objął wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe, które są zarejestrowane w naszym kraju. Obecnie stanowi przede wszystkim źródło finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.

– Fundusz Kościelny to są pieniądze, jakie co roku państwo przeznacza na składki rentowe i emerytalne głównie sióstr zakonnych, zakonników i księży, którzy nie mają innych źródeł dochodu. (...) Praktycznie 100 proc. z Funduszu Kościelnego idzie na ten cel – powiedział Tusk.

Sekretarz Generalny KEP: Kościół katolicki jest otwarty na dialog

W piątek, 29 grudnia, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński wydał oświadczenie w sprawie wspomnianej reformy. Podkreślił, że Kościół katolicki jest otwarty na dialog z rządem.

Wyraził także nadzieję, że planowane zmiany zostaną wprowadzone z poszanowaniem prawa, przede wszystkim Konkordatu – czyli umowy między Stolicą Apostolską a Polską z 1993 r – oraz Konstytucji.

„Gotowość do prowadzenia rozmów w powyższej kwestii wykazał już w latach 2012/2013. Jeśli obecna sytuacja wymaga powrotu do prac nad zmianami obowiązujących przepisów dotyczących finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju należy zadbać, aby dokonywało się to w zgodzie z postanowieniami Konkordatu, a także konstytucyjną zasadą konsensualnej formy regulacji relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Z Funduszu Kościelnego bowiem korzystają dziś wszystkie związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej” – napisał bp Miziński.

