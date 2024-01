Najnowszy sondaż ws. koalicji rządzącej. Schetyna: Nie ma alternatywy

Parlamentarzyści dzisiejszej opozycji często podkreślają, że koalicja rządząca to zbiór wielu politycznych podmiotów, a co za tym idzie, środowisk zróżnicowanych programowo. Z tego względu wieszczą rozpad sojuszowi KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Na temat trwałości koalicji rządzącej wypowiedzieli się Polacy w najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. Czy koalicja rządowa przetrwa całą kadencję? 45 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, 32 proc. jest przeciwnego zdania. 23 proc. nie umie zająć jednoznacznego stanowiska.

O wyniki sondażu został zapytany Grzegorz Schetyna. – Przetrwa, nie ma alternatywy dla tej koalicji w tym Sejmie, Senacie, w tym parlamencie – powiedział senator w programie „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24. Czy koalicja będzie trwała z Donaldem Tuskiem jako premierem na czele? – Myślę, że tak. To decyzja Donalda Tuska, czy będzie prowadził tę koalicję. Jest takim wspornikiem, segmentem, jest elementem, który to na pewno łączy – stwierdził Grzegorz Schetyna.

Dziennikarz prowadzący rozmowę dopytywał, czy Donaldowi Tuskowi wystarczy siły i energii na to, żeby sprawować funkcję szefa rządu przez cztery lata, czy jednak zdecyduje się na kandydowanie w wyborach prezydenckich. – Na pewno wystarczyło mu siły, determinacji i przekonania, żeby poprowadzić do zwycięstwa, złożyć tę koalicję. To nie było łatwe – powiedział Grzegorz Schetyna.

– Nie wiem, jak będzie za 1,5 roku, bo to jest ogromnie dużo czasu. (…) Na pewno, jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, to Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, to są nazwiska, które będą wymieniane na prezydenckiej giełdzie. Mówię o poważnych kandydatach, którzy mogą być w drugiej turze – podsumował senator.

