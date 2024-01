Prezydent ponowił zaproszenie dla ministrów. Pierwsze spotkanie odwołano

Prezydencki minister Wojciech Kolarski w poniedziałek był gościem w Radiu Plus. Powiedział, że Andrzej Duda ponowił zaproszenie dla ministrów i zwrócił uwagę, że godz. 9 we wtorek „jest bardzo dobrym terminem”, skoro o 11 zaczyna się posiedzenie rządu.

Nawiązał do sytuacji z czwartku, kiedy ministrowie rządu Donalda Tuska odwołali swoją obecność na spotkaniu z prezydentem. Andrzej Duda miał zamiar wręczyć im akty nominacji do Rady Dialogu Społecznego.

Nominacje do Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odwołane

Kolarski ocenił, że to „niebezpieczny znak, iż Platforma Obywatelska chce zniszczyć również tę instytucję”. – Prawną instytucję Rady Dialogu Społecznego, a to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku, że ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu, że jest specjalna instytucja państwowa do tego powołana – stwierdził.

W czwartek 25 stycznia na stronie Kancelarii Prezydenta zamieszczono komunikat w tej sprawie.

„Z apelem o pilne powołanie przedstawicieli rządu w Radzie zwróciło się do Prezydenta, jako patrona dialogu społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS” – czytamy.

Głos w tej sprawie zabrała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. — Wnioski o powołanie członków Rady Dialogu Społecznego wysłaliśmy panu prezydentowi już 5 stycznia, a więc trzy tygodnie temu. Pan prezydent długo zwlekał z podpisaniem nominacji. W pewnym momencie wyznaczył datę uroczystości ich wręczenia na dzień posiedzenia Sejmu, co stanowi pewien problem, bo ministrowie mają również swoje obowiązki poselskie — mówił Jan Grabiec w rozmowie z Onetem.

Wojciech Kolarski przedstawił w Radiu Plus inną wersję. – Poprzedni termin został ustalony wspólnie ze stroną rządową, a 10 ministrów potwierdziło swój udział, a potem go minister Grabiec w przeddzień wieczorem odwołał – mówił.

Czytaj też:

Nie przyszli na uroczystość do Dudy. KPRM: Niestety prezydent zwlekałCzytaj też:

Zmiany w prokuraturze idą dalej. Jest decyzja Adama Bodnara