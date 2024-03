Wipler się nie hamował. Wulgarny gest przed przesłuchaniem Kaczyńskiego

Od godziny 12 przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa zeznaje Jarosław Kaczyński. Przed rozpoczęciem obrad kamery uchwyciły zadziwiające zachowanie polityka Konfederacji. Gdy do sali wszedł prezes PiS, otoczył go tłum dziennikarzy. Chwilowe zamieszanie postanowił wykorzystać Przemysław Wipler, który pokazał wulgarny gest w kierunku swoich kolegów. Na nagraniu z posiedzenia komisji widać, jak w pewnej chwili poseł Konfederacji poprawia poszetkę, po czym pokazuje środkowy palec. Nie wiadomo do kogo był skierowany wulgarny gest – w ławach siedzieli wówczas m.in. Mariusz Gosek oraz Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.

Wkrótce więcej informacji.