Coraz częstsze zjawisko wśród młodzieży. „To często przemoc w białych rękawiczkach”

Cyberbullying to coraz większy problem

Problem mowy nienawiści, uporczywego prześladowania i nękania dotyczy nie tylko dorosłych. To zjawisko jest niestety powszechne wśród dzieci i młodzieży. Skala jest ogromna i trudna do zdiagnozowania. Tak naprawdę nie wiemy przecież, ilu młodych ludzi, którzy mają na koncie próbę samobójczą zostało popchniętych do tego czynu na skutek zaszczucia przez rówieśników.

Problem hejtu narasta wraz z rozwojem technologii i mediów społecznościowych. Jest to zjawisko, które nie tylko wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi, ale także może prowadzić do poważnych konsekwencji społecznych. Formy hejtu Hejt wśród dzieci może mieć różne formy, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to przemoc w białych rękawiczkach, gdyż o jej istnieniu mogą nie wiedzieć osoby spoza grupy rówieśniczej, z rodziną i nauczycielami na czele. Najczęstszym powodem hejtu wśród uczniów są: wygląd fizyczny, zainteresowania, wyznanie oraz styl ubioru. Hejt obejmuje przede wszystkim szyderstwa i ośmieszanie każdego postu i wpisu ofiary, stosowanie obraźliwych i krzywdzących komentarzy, wrzucanie głupich filmików na YouTube czy grupy, a nawet hakowanie profili w mediach społecznościowych. Czasem ta forma przemocy jest jawna, innym razem ataki są anonimowe. Bez względu na rozmiar agresji, pewne jest jedno – może doprowadzić ona do tragedii wielu osób. Konsekwencje hejtu Hejt prowadzi do obniżonego poczucia własnej wartości, stresu, depresji. Jest także jednym z przyczyn samookaleczeń i samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jest powodem wielu traum i może prowadzić do głębokich urazów psychicznych. – Hejter często skupia się na wyglądzie i cechach zewnętrznych danej osoby, a ciągła krytyka i negatywne komentarze na temat wyglądu fizycznego mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja, bulimia czy zaburzenia jedzenia kompulsywnego. Nastolatki narażone na hejt mogą rozwinąć niezdrowe obsesje na punkcie swojego wyglądu, próbując spełnić nieosiągalne standardy narzucane przez hejterów – mówi Joanna Węglarz, psycholog, jedna z ekspertek kampanii społecznej NIE HEJTUJĘ-MOTYWUJĘ. Osoba doświadczająca hejtu często odczuwa silne poczucie osamotnienia i izolacji.