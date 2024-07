Andrzej Duda weźmie udział w jubileuszowym szczycie NATO, który został zorganizowany z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Prezydent Polski w najnowszym wywiadzie mówił o sytuacji międzynarodowej, w tym toczącej się wojnie w Ukrainie. Ocenił także ostatnie działania Viktora Orbana, który najpierw udał się z wizytą do Kijowa, a potem poleciał do Moskwy, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem.

– To prawda, że Viktor Orban nie uprzedził Wołodymyra Zełenskiego o tym, że wybiera się do Rosji. Rozmawiałem wczoraj długo, w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim i rzeczywiście powiedział mi, że absolutnie go o tym nie uprzedził i że po prostu (Orban – red.) wsiadł w samolot i poleciał do Moskwy. To pokazuje, niestety, w jakim kierunku dzisiaj zmierza węgierska polityka zagraniczna – stwierdził prezydent Polski na antenie TVN24.

Andrzej Duda zapytany o Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent uciął temat

W czasie wywiadu Andrzej Duda odniósł się także do kwestii dotyczącej polskiej polityki. Marcin Wrona zapytał prezydenta, czy Jarosław Kaczyński słabnie, traci wpływy w PiS-ie i powinien przestać kierować partią. Dziennikarz nawiązał przy okazji do przedłużających się prób wyboru marszałka sejmiku małopolskiego. Andrzej Duda nie odniósł się do sedna pytania.

– Mój ojciec został wybrany przez większość w sejmiku na urząd przewodniczącego sejmiku, który zresztą pełnił w poprzedniej kadencji. I w moim przekonaniu najgłębiej słusznie uważał, że jego obowiązkiem jest rzetelne wykonywanie obowiązków przewodniczącego. Czynił wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby de facto sejmik sam się rozwiązał, czyli po prostu nie wybrał władz województwa małopolskiego, nie wybrał zarządu. Czynił wszystko, żeby ten zarząd został wybrany. I cieszę się z tego, że zarząd został wybrany przez większość radnych sejmikowych, bo w jakimś sensie jest to także sukces mojego ojca jako przewodniczącego – skomentował Andrzej Duda.

Dziennikarz ponowił swoje pytanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego i roli, jaką – zdaniem prezydenta – powinien odgrywać w PiS-ie. – Przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości jest sprawą Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem prezydentem RP, nie jestem członkiem partii – uciął Andrzej Duda.

