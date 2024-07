Twierdzi, że „Tusk szuka w całej Polsce miejsc na migrantów”. Dostał błyskawiczną odpowiedź

Sebastian Kaleta postanowił uderzyć w Donalda Tuska. Poseł Suwerennej Polski stwierdził, że „ekipa obecnego premiera szuka w całej Polsce miejsc noclegowych dla nielegalnych migrantów”. Do wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych dołączył skan pisma z powiatu tarnobrzeskiego.

„Uroczyście unieważnił referendum i przekonał Polaków, by nie pobierali kart referendalnych, a Polska miała być beneficjentem paktu migracyjnego. No to będziemy beneficjentami uśmiechniętej, nielegalnej fali migracyjnej Tuska” – próbował przekonywać polityk. Parlamentarzyście chodziło o referendum, które towarzyszyło wyborom parlamentarnym. Ponieważ frekwencja była za niska, wynik głosowania nie był wiążący.

twitter

Do oburzonego Sebastiana Kalety dołączyła Beata Szydło. Była szefowa polskiego rządu grzmiała, że „samorządy w całej Polsce otrzymują pisma z nakazami wyznaczenia budynków na potrzeby ulokowania migrantów”. Według europosłanki PiS „do złudzenia przypomina to sytuację z Niemiec, gdy przed kilkoma laty zajmowano hotele, akademiki itp., aby pomieścić rosnącą falę migrantów”.

Wywołane do tablicy poczuły się władze powiatu tarnobrzeskiego. Jak się okazuje, podana przez Sebastiana Kaletę informacja o rzekomym poszukiwaniu przez rząd miejsc noclegowych dla nielegalnych migrantów okazała się nieprawdziwa.

Starosta Paweł Bartoszek tłumaczył, że w związku z pojawiającymi się w lokalnych i ogólnopolskich mediach informacjami dotyczącymi pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu chce poinformować, że dokument został skierowany do urzędów miast i gmin tylko i wyłącznie w związku z rutynowymi działaniami dotyczącymi inwentaryzacji obiektów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną.

Samorządowiec dodał, że pismo ma związek ze zmianami w zasadach pomocy uchodźcom z Ukrainy, które weszły w życie od 1 lipca.