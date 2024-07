Ziobro nie ukrywał rozgoryczenia. „Sięgniesz po każdą niegodziwość”

„Premierze Donaldzie Tusku. Tobie nie na prawdzie zależy, ale na całkowitym zniszczeniu opozycji. Jesteś opętany zemstą i sięgniesz po każdą niegodziwość, złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać” – napisał Zbigniew Ziobro na swoim profilu na Twitterze.

Do zamieszczenia wpisu byłego ministra sprawiedliwości skłoniła akcja służb wobec Marcina Romanowskiego. To kolejna ofiara twojego reżimu »Koalicja 13grudnia«. Po uchyleniu immunitetu były wiceminister sam zgłosił się do prokuratury, by przedstawić wyjaśnienia i dowody, ale śledczy nie chcieli z nim rozmawiać. Dzisiaj wysłałeś uzbrojonych agentów, by go spektakularnie zatrzymać. Nigdzie się nie ukrywał, nie uciekał – stwierdził Zbigniew Ziobro.

Według byłego szefa resortu sprawiedliwości „cała akcja została zaplanowana przez Donalda Tuska tylko po to, aby rządowe media miały po pokazywać”. „Byś znów mógł uruchomić całą machinę nienawiści i szczucia. Przyjdzie taka chwila, że za wszystkie swoje przestępstwa odpowiesz. To kwestia czasu” – podsumował szef Suwerennej Polski.

Zatrzymanie Marcina Romanowskiego

W poniedziałek po południu agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymali posła i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. „Po doprowadzeniu Marcina Romanowskiego do Prokuratury Krajowej prokurator przedstawi mu zarzuty i przesłucha go w charakterze podejrzanego” – przekazał prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

„W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Marcinowi Romanowskiemu zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa” – informuje prok. Przemysław Nowak.

