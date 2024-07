Sprawa Marcina Romanowskiego. „Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła”

Sprawa ma związek z głośnym śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. „Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego na polecenie Prokuratury Krajowej” – przekazał mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Marcina Romanowskiego.

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego wpłynął do Sejmu 19 czerwca. O przychyleniu się do niego posłowie zagłosowali w zeszły piątek, 12 lipca.

Sam zainteresowany jeszcze dzień przed głosowaniem Sejmu mówił do Sali, że „działania prokuratury ws. Funduszu Sprawiedliwości to bez wątpienia działania na polityczne zlecenie”. – Po to właśnie w sposób nielegalny była przejmowana prokuratura na początku tego roku, żeby wykorzystywać ją do brutalnej walki politycznej – twierdził z mównicy Marcin Romanowski.

Marcin Romanowski wydał oświadczenie ws. decyzji Sejmu

Marcin Romanowski już w piątek w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu deklarował, że „nie zamierza destabilizować żadnego przestępstwa czy uciekać”.

„Jestem gotowy ustosunkować się do tych bezzasadnych, umotywowanych polityczną zemstą zarzutów, które są mi stawiane przez osoby, które i tak nie są uprawnione do tych działań ze względu na nieprawidłowe powołanie” – pisał zatrzymany poseł.

Zamieszanie z dokumentami ws. zatrzymania posła

Medialne zamieszanie w sprawie dokumentów pozwalających na zatrzymanie Marcina Romanowskiego pojawiło się w poniedziałek, kiedy Prokuratura Krajowa poinformowała, że nadal nie otrzymała z Sejmu uchwał w sprawie uchylenia immunitetu i zgody na zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego. Wciąż czekamy. Na razie nic do nas nie dotarło– mówił „Wyborczej” w poniedziałek w godzinach porannych Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk.

Do sprawy odniosła się wówczas Kancelaria Sejmu. „W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej niezgodne z prawdą informacje, Biuro Obsługi Medialnej precyzuje, że uchwały dot. posła Marcina Romanowskiego (…) zostały dostarczone przez służby doręczeniowe Kancelarii Sejmu do Prokuratury Krajowej 15 lipca 2024 r. ok. godz. 10:00” – informowała kancelaria.

