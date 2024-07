Lempart nie odpuszcza Hołowni i Kosiniakowi-Kamyszowi. „Katolicy, rozwodnicy, hipokryci”

- Niech się każdy zajmie swoją częścią, a wtedy będzie OK. My przeklinamy, pan Hołownia się nadyma, pan Kosiniak mdleje. Dali ciała z aborcją, a głównym problemem jest przeklinanie Marty Lempart – stwierdziła aktywistka. W ten sposób odpowiedziała na zarzuty, że jej wystąpienie podczas Strajku Kobiet przed Sejmem było przesycone wulgaryzmami i obraźliwymi epitetami m.in. pod adresem Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Marta Lempart podkreśliła, że nie widzi żadnych szans na rozmowę z szefem PSL, ponieważ polityk ten wyciera sobie podłogę kobietami. – Ja jestem lesbijką. To kolejny polityk, który robi ze mnie ćwierćobywatelkę. Jak mam z nim rozmawiać, jak on jest homofobem? Oni nie odpisują na nasze listy, wysłaliśmy tysiące pism – powiedziała w rozmowie z Onetem.

Następnie aktywistka postanowiła zaatakować całą Trzecią Drogę. – Katolicy, rozwodnicy, hipokryci — to jest obsesja antyaborcyjna Kosiniaka-Kamysza. Demokratyczna jest Koalicja Obywatelska i Lewica, bo oni robią to, co chcą ich wyborcy. PSL realizuje swoje jakieś interesy, Trzecia Droga to nie jest demokratyczna część rządu – oceniła.

Według liderki Strajku Kobiet w obliczu problemów wokół ustaw dotyczących aborcji, pomóc może tylko zdecydowana reakcja Donalda Tuska. – Premier musi pogadać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jeden głos przeciwko aborcji, jeden wiceminister mniej i sprawa będzie załatwiona – komentowała.