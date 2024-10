Wałęsa przerwał milczenie. „Sprawa jest zbyt ważna dla świata, by nie wypowiedzieć swojego zdania”

Lech Wałęsa w ramach swojej aktywności w mediach społecznościowych dzieli się ze swoimi obserwującymi zarówno komentarzami dotyczącymi spraw politycznych, jak i relacjami z działalności zawodowej oraz życia prywatnego.

„Zbliżają się wybory prezydenckie w USA. Nie mieszam się do spraw wewnętrznych innych państw, jednak sprawa jest zbyt ważna dla świata, aby nie wypowiedzieć swojego zdania. Głęboko wierzę, że Amerykanie zagłosują odpowiedzialnie. Jestem całkowicie przekonany, że wybór Donalda Trumpa byłby nieszczęściem dla Stanów Zjednoczonych i świata” – napisał były prezydent.

Wybory w USA. Lech Wałęsa ostrzega przed ponownym wyborem Donalda Trumpa na prezydenta

To nie pierwszy raz, kiedy Wałęsa ostrzega przed tym, aby nie dopuścić do ponownego wyboru Trumpa na stanowisko przywódcy USA. W lipcu 2024 roku były lider Solidarności ubolewał nad tym, że Joe Biden wycofał się z kampanii. Zaznaczył jednak, że było to „najlepsze rozwiązanie”.

– Mimo że to ja go dawno temu zachęciłem do kariery prezydenckiej, to uważam, że popełniłem błąd i zrobię wszystko, żeby nie był prezydentem – powiedział o Trumpie Wałęsa.

Były lider Solidarności radzi Amerykanom

W podobnym tonie były prezydent Polski wypowiadał się w lutym 2024 r. podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Były lider Solidarności w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie ostrzegał przed wyborem Trumpa.

– Ponieważ nie ma rozwiązań, to politycy, demagodzy do głosu dochodzą. My kiepsko wybraliśmy kiedyś i u was też coś tu widzę. Dyskutujcie szybko, żebyście nie popełnili błędu podobnego jak Polacy. W sprawach globalnych powinny mieć rozwiązania Stany, jak w kontynentalnej Europie Niemcy, Francja, Włochy – powiedział Wałęsa.

