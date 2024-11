Komisja śledcza zawiadamia prokuraturę. Przewijają się nazwiska polityków PiS

Komisja śledcza ds. afery wizowej została powołana w celu zbadania legalności, prawidłowości i celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Komisja rozpoczęła pracę w lutym i od tego czasu odbyło się 40 posiedzeń i przeprowadzono ponad 110 godzin przesłuchań.

Komisja ds. afery wizowej. Szykują się zawiadomienia do prokuratury

– Przygotowaliśmy rzetelny raport. Rząd Zjednoczonej Prawicy wpuścił do Polski 3 mln 610 tys. osób w cztery lata. Głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji. W tej liczbie nie ma Ukraińców, którzy uciekli przed wojną – powiedział na antenie RMF24 Marek Sowa, przewodniczący komisji ds. afery wizowej. – Z Turcji przyjechało do nas ponad 72 tys., z Indii ponad 56 tys., z Chin 28 tys., z Kazachstanu 26 tys., z Gruzji 23 tys., z Filipin 22 tys., z Uzbekistanu 22 tys., z Mołdawii 21,5 tys., z Azerbejdżanu 19 tys., z krajów Afryki 17 tys., z Armenii 16 tys., z Indonezji 12 tys., a z Nepalu 10 tysięcy. Ta dynamika radykalnie wzrastała w ostatnich latach – wyliczał poseł Koalicji Obywatelskiej.

– Działania rządu PiS przyczyniły się do niekontrolowanego napływu migrantów posiadających polskie wizy. W MSZ funkcjonował korupcjogenny system, umożliwiający załatwienie wiz z pominięciem obowiązujących procedur. Politycy PiS posiadali wiedze o procederze, jego skali i kierunkach migracji. Pomimo to nie podjęli działań, aby zapobiec tej sytuacji. Afera wizowa pogorszyła stan polskiego bezpieczeństwa i negatywnie wpłynęła na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej – ocenił przewodniczący komisji.

Jak podał Polsat News, Marek Sowa zapowiedział, że komisja skieruje 11 zawiadomień do prokuratury, a we wnioskach padają m.in. nazwiska Mateusza Morawieckiego, Jadwigi Emilewicz, Zbigniewa Raua i Mariusza Kamińskiego.

We wtorek 3 grudnia członkowie komisji będą debatować nad ostatecznym kształtem raportu i w głosowaniu rozstrzygną los ewentualnych poprawek. Do 6 grudnia będzie możliwość zgłoszenia zdań odrębnych. Później dokument trafi do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który wyznaczy datę przedstawienia raportu podczas posiedzenia niższej izby polskiego parlamentu.

