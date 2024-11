Czarnek krytykuje ministrę. „Skandal, świństwo niebywałe”

Poseł Przemysław Czarnek oskarżał kierownictwo resortu edukacji o dążenie do demoralizacji dzieci. Jego zdaniem, MEN wspólnie z Ministerstwem Zdrowia chce po cichu wprowadzić obowiązkową, daleko idącą edukację seksualną. Sposobem na to ma być zapowiadany nowy przedmiot w szkołach – edukacja zdrowotna.

Czarnek oskarża MEN o plan demoralizowania dzieci

– Wrzucono tam edukację seksualną twardą, typu B. Nieadekwatną do stopnia rozwoju psychicznego i fizycznego. Zrobiono to wbrew woli rodziców – grzmiał poseł Czarnek. Przypominał, że obecnie istnieje już przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który zawiera elementy edukacji seksualnej.

– Dawaliśmy wolność rodzicom, nawet WDŻ świetnie przygotowane też było nieobowiązkowe. A Nowacka z Lubnauer i Muchą kombinują tak, żeby pod przykrywką edukacji zdrowotnej przemycić obowiązkową edukację seksualną twardą, demoralizującą – powtarzał.

– Skandal, świństwo niebywałe, które się chce wyrządzić dzieciom – mówił dalej Czarnek. Podobno jest mnóstwo pism od rodziców, którzy się nie zgadzają, te apele spoczywają w wielkich pudłach w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – dodawał polityk. Postanowił w tym miejscu wspomnieć o planowanym na 1 grudnia proteście w tej sprawie.

Czarnek namawia do głosowania na Nawrockiego

– Tu nie chodzi tylko o politykę historyczną. Nie chodzi o wycieczki po Polsce w ramach programu poznaj Polskę. Nie chodzi o to, że nie ma obowiązkowego „Potopu” i „Pana Tadeusza” w całości. Chodzi o to, że nasze dzieci będą demoralizowane na obowiązkowych zajęciach. Skandal, którego nie było – po raz kolejny powtórzył Czarnek.

Polityk PiS zdradził też lek na zarysowany przez niego problem. To wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. – Przeciwstawienie się lewactwu i zgorszeniu. Warunkiem sine qua non jest wybór kandydata Karola Nawrockiego. Pozwoli to przywrócić normalność i utrzymać ją tam, gdzie ona istnieje – mówił. – Chodzi o zwykły, normalny, polski spokój dla polskich rodzin – podkreślał.

