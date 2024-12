Kaczyński opublikował wymowne zdjęcie. Uwagę zwraca jeden szczegół

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński – ku zaskoczeniu wszystkich – rozpoczął karierę w mediach społecznościowych, a konkretniej na platformie X (dawniej Twitter – red.). Moment, jaki sobie na to wybrał, nie był oczywiście przypadkowy.

Jarosław Kaczyński na X. Wymownie komentował wystąpienie Trzaskowskiego

Pierwszy wpis na koncie znanego polityka pojawił się w sobotę. Był to dzień niezwykle istotny dla Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego – oficjalna inauguracja jego starań o wygraną w wyścigu o prezydencki fotel.

Prezes PiS opublikował szereg wpisów komentujących wystąpienie lidera Koalicji Obywatelskiej.

„Strach ma wielkie oczy. A nawet wilcze”;

„Kocha ludzi. Zwłaszcza katolików. Wzruszyłem się”;

czy: „Tak, Panie Rafale, Polska ma być potęgą. Dlatego porzucacie CPK, porty, atom, wielkie inwestycje zagraniczne jak Intel” to tylko niektóre z nich.

Jarosław Kaczyński na X. Opublikował zdjęcie swojego kota?

W niedzielne przedpołudnie Jarosław Kaczyński zamieścił w sieci kolejny wpis. Tym razem jest to zdjęcie przedstawiające stojącego na biurku niewielkiego kota. „Dobrej niedzieli! Na zdjęciu Fiona” – napisał polityk. Czy to zwierzę należące do prezesa PiS? Trudno powiedzieć, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak.

Co ciekawe, na fotografii w oczy rzuca się jeden szczegół. Chodzi o znajdującą się na drugim planie lampę z mosiężną podobizną... kaczki.

Reakcja premiera na konto Jarosława Kaczyńskiego w mediach społecznościowych. „Nie poddawaj się”

Poczynania prezesa PiS na X skomentował premier Donald Tusk. „Jarku, na X lepiej zamieścić dziennie jeden wpis z sensem niż kilkanaście bez sensu. Ale nie poddawaj się” –ironizował szef polskiego rządu.

