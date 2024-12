Europoseł PiS o dziwnym zachowaniu kanclerza Niemiec wobec Andrzeja Dudy. Zaskakująca teoria

Przywódcy UE zebrali się w środę wieczorem, aby omówić działania mające na celu powstrzymanie Donalda Trumpa, który za wszelką cenę chce zakończyć wojnę w Ukrainie, co może skończyć się negatywnie dla władz w Kijowie. Financial Times ujawnił szczegóły spotkania. Uczestników miało zaskoczył zachowanie Olafa Scholza wobec Andrzeja Dudy.

Polski prezydent wezwał UE do konfiskaty i wydania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości 260 miliardów euro. Taka propozycja, która była już wcześniej odrzucona przez Berlin, zirytowała kanclerza Niemiec. – Nie rozumie pan, jak wpłynęłoby to na stabilność naszych rynków finansowych – zwrócił się Scholz do Dudy. Niemiecki polityk zauważył po chwili, że Polska nawet nie jest w strefie euro.

Olaf Scholz „warknął” do Andrzeja Dudy. Arkadiusz Mularczyk o nieoficjalnych powodach

Do informacji odnieśli się w mediach społecznościowych politycy PiS. „Oficjalnie Niemcy obawiają się precedensu, nieoficjalnie – mechanizmu wspierającego polskie roszczenia reparacyjne” – napisał europoseł Arkadiusz Mularczyk. „W polityce, wokół Pychy kroczącej przed Upadkiem biega, warczy i ujada Wściekłość” – ocenił z kolei poseł Paweł Szrot.

Obszerny wpis zamieścił Paweł Jabłoński. „Niemcy to najbardziej prorosyjski kraj w UE – i niestety z największymi zasobami i możliwościami. Od miesięcy robią, co mogą, żeby Rosja wygrała wojnę. Symulują pomoc w odpieraniu agresji – ale w rzeczywistości tam, gdzie się da, tę pomoc blokują” – zaczął na wstępie.

Politycy PiS o zachowaniu Niemiec wobec Rosji

„Przykłady tylko z ostatnich tygodni: Realne sankcje na firmy handlujące z Rosją za pośrednictwem krajów trzecich – VETO Niemiec. Trwała konfiskata rezerw walutowych Rosji – VETO Niemiec i wściekłość na Polskę, która to proponuje. Przekazanie rakiet dalekiego zasięgu Taurus – odmowa Scholza, bo ‘nie chce eskalacji’. Niemcy MARZĄ o zwycięstwie Putina, żeby znów móc legalnie kupować od niego gaz i ropę na taką skalę jak przez inwazją” – podsumował polityk PiS.

