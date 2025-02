Politycy pod wpływem i z wybrykami na koncie. Ekspert o reakcji Hołowni: Ośmieszanie Sejmu

Ostatnie posiedzenie Sejmu zostanie na długo zapamiętane i to niestety nie ze względu na proces legislacyjny, a wybryki, które miały miejsce na sali obrad.

– Jeżeli przeanalizujemy funkcjonowanie polskiego parlamentu od początku transformacji, to znajdziemy wiele różnych nie mniej bulwersujących ekscesów niż te, do których dochodzi dzisiaj – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Rafał Chwedoruk.

– Jest jednak istotna różnica. Kiedyś tego typu wybryki bywały dla polityków zabójcze i można byłoby bez większego problemu wymienić nazwiska posłów czy senatorów, którym niezbyt obyczajne zachowania zaszkodziły albo nawet uniemożliwiły dalszą karierę polityczną – przypomina politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Ostatnią partią, która próbowała rozliczyć się z tego typu problemów, był Sojusz Lewicy Demokratycznej. A skutkiem podjętych działań była destabilizacja wewnętrzna partii i jej degradacja, bo z politycznej ekstraklasy wypadła na zaplecze. Nikt tego „błędu” więcej nie popełnił. Liderzy polityczni podchodzą do sprawy z wielką ostrożnością, a duże formacje mają naturalną tendencję do uciekania w stronę bipolaryzacji, czyli wysyłania komunikatu na zasadzie: oni są jeszcze gorsi niż my, a poza tym u źródeł całej intrygi leżą polityczne intencje przeciwników, a nie próba dojścia do prawdy – zaznacza nasz rozmówca.

Sprawa posła Wilka. „Robię wszystko, aby z tego cholerstwa wyjść”

Na wspomnianym posiedzeniu Sejmu Szymon Hołownia poprosił Ryszarda Wilka, aby opuścił salę, bo – jak ocenił – „zdaje się, że nie jest w stanie uczestniczyć w obradach”. Poseł Konfederacji zastosował się do zalecenia i wyszedł w asyście Grzegorza Płaczka, a w tle można było usłyszeć pokrzykiwania innych uczestników obrad, którzy sugerowali, że poseł znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Ryszard Wilk wydał oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie i poinformował, że oddaje się do dyspozycji klubu, który niedługo później zawiesił go na czas nieokreślony.

„Starałem się sumiennie wykonywać obowiązki posła, ale przegrywam z chorobą alkoholową. Podejmowałem próby, żeby temu zaradzić, jednak, jak się okazało, te próby zawiodły. Nie zawieszam rękawic – walczę dalej. Moim kolejnym krokiem będzie terapia i poddanie się leczeniu” – napisał poseł Konfederacji.

Wilk podziękował za wszystkie słowa krytyki i wsparcia, które do niego docierają. „Naprawdę robię wszystko, aby z tego cholerstwa wyjść” – podkreślił.

„Kula w łeb”. Siarka słono zapłaci za bulwersujące słowa

Prezydium Sejmu ukarało posła Wilka karą minimalną w wysokości 4 tys. zł, uwzględniając deklarację dotyczącą podjęcia walki z chorobą. Znacznie surowsza, bo w kwocie 20 tys. zł, została zarządzona wobec Edwarda Siarki. Poseł PiS wypowiedział bulwersujące słowa, kiedy Zbigniew Ziobro z mównicy sejmowej stwierdził, że „Donald Tusk pójdzie siedzieć”.

– Kula w łeb – krzyknął wówczas Siarka.

Po fakcie poseł przeprosił i zaznaczył, że nawiązywał do wiersza Władysława Broniewskiego.

„W emocjach wracają znajome frazy, które mogą bulwersować” – wyjaśniał.

Wspomniana kara finansowa może nie być jednak jedyną wobec posła PiS, ponieważ Krzysztof Brejza poinformował, że w związku z groźbą o „kuli w łeb”, która padła wobec Donalda Tuska, skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Alkomat dla posłów? Ekspert o zapowiedzi Hołowni: Ośmieszanie Sejmu

Szymon Hołownia poinformował, że zlecił Kancelarii Sejmu przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem. Zwróciliśmy się do Biura Obsługi Medialnej Sejmu z pytaniami, na jakim etapie są działania dotyczące tej sprawy i kiedy można się spodziewać wdrożenia konkretnych rozwiązań.

Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.