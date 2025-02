Szczere wyznanie posła Konfederacji. „Przegrywam z chorobą alkoholową”

W czwartek wieczorem media obiegły bulwersujące sceny z Sejmu. Niedługo po tym, jak poseł PiS Edward Siarka wołał „kula w łeb”, mając na myśli premiera Donalda Tuska, poseł Konfederacji Ryszard Wilk został wyprowadzony z sali obrad ze względu na swój stan. – Panie pośle Wilk, proszę opuścić salę. Pan poseł Płaczek pana wyprowadzi, bo zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach – wzywał Szymon Hołownia.

Ryszard Wilk przeprasza za incydent w Sejmie. „Przegrywam z chorobą alkoholową”

Inni posłowie wprost wskazywali, że Ryszard Wilk był pod wpływem alkoholu. Poseł Lewicy Tomasz Trela, który stał niedaleko zdarzenia, stwierdził bez wątpliwości: „Nawalony jak stodoła”. – Przyszedł do pracy, przyszedł do Sejmu pijany. Koledzy musieli go wyprowadzać. Jak ktoś jest trzeźwy, to się go nie wyprowadza z gmachu Sejmu i sali plenarnej – mówił polityk.

Teraz poseł Wilk zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, które potwierdza ten fakt.

„Bardzo przepraszam wszystkich za moje wczorajsze zachowanie. Oddaję się do dyspozycji Klubu. Starałem się sumiennie wykonywać obowiązki posła, ale przegrywam z chorobą alkoholową” – oświadczył Ryszard Wilk.

Poseł Konfederacji zapowiada poważne kroki. „Poddam się leczeniu”

To nie pierwsza kontrowersyjna sytuacja z udziałem pijanego posła Ryszarda Wilka. W piątek 10 maja 2024 roku wieczorem poseł został znaleziony na jezdni w Kamionce Małej. Nie był w stanie iść o własnych siłach, a na koniec zwyzywał i poszarpał interweniujących w jego sprawie policjantów.

Teraz poseł wskazał w swoim oświadczeniu, że próbował walczyć z nałogiem. „Podejmowałem próby, żeby temu zaradzić, jednak jak się okazało, te próby zawiodły” – wskazał. „Nie zawieszam rękawic – walczę dalej” – zapowiedział.

Poseł zadeklarował też podjęcie konkretnych kroków. „Moim kolejnym krokiem będzie terapia i poddanie się leczeniu” – czytamy w wydanym oświadczeniu.

Czytaj też:

Poseł Konfederacji wyprowadzony z sali obrad. „Młodzi ludzie są wrażliwi na alkohol, współczuję mu”Czytaj też:

Posłowie będą badani alkomatem w Sejmie? Europoseł KO złożył wniosek na policję