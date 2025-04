Syndrom dwulicowego lidera. „Pracownicy nie wiedzą, czego mogą się spodziewać”

Czy wiesz, że tylko 23 proc. pracowników na świecie jest zaangażowanych w swoją pracę? A pozostali…? Przychodzą, bo muszą. Gdyby mieli wystarczająco dużo pieniędzy, najprawdopodobniej wcale by nie pracowali. Wypełniają obowiązki, ale ich myśli są gdzie indziej. Niejednokrotnie zaczynają dzień z ciężarem frustracji i emocjonalnego wypalenia. To ci, którzy już w poniedziałek marzą o weekendzie, zerkają nerwowo na zegarek i odliczają godziny do końca pracy. Nikt nie pyta ich o zdanie. Z biegiem czasu narasta w nich poczucie, że ich praca nie ma znaczenia. Przestają się starać. Nawet jeśli kiedyś wykazywali inicjatywę i mieli pomysły na zmiany czy rozwój, nie zawsze spotykali się z zainteresowaniem ze strony przełożonych.

A przecież krytyka obecnego stanu rzeczy, połączona z propozycjami rozwiązań, to ważny sygnał, że komuś wciąż zależy.

Tylko najlepsi liderzy potrafią to dostrzec, właściwie wychwycić i odpowiednio zinterpretować. Gdy tak się nie dzieje, pracownicy zaczynają działać automatycznie, z przekonaniem, że to, co robią, niewiele wnosi ani do firmy, ani do ich własnego rozwoju. Emocjonalnie są już poza organizacją. Pracują tylko po to, by zarabiać i móc żyć naprawdę — ale dopiero po godzinach.

Z raportu Gallup State of the Global Workplace 2024, opartego na danych zebranych w 2023 roku, wynika, że aż 77 proc. pracowników na świecie funkcjonuje na granicy obojętności, zmęczenia lub biernego poddania się rutynie. W latach 2022 i 2023 poziom zaangażowania utrzymywał się na tym samym poziomie (21 proc.), natomiast w najnowszym raporcie odnotowano wzrost do 23 proc., co — paradoksalnie — stanowi najwyższy wynik w historii tego badania.

Raport Gallupa to jedno z najbardziej kompleksowych i miarodajnych badań globalnego rynku pracy, pozwalające śledzić zarówno światowe, jak i regionalne trendy w zakresie zaangażowania oraz dobrostanu pracowników.

W edycji z 2023 roku przebadano ponad 122 000 pracowników z 160 krajów, reprezentujących różne branże, sektory i poziomy stanowisk. Badanie ma charakter anonimowy — respondenci nie są identyfikowani z konkretnymi firmami, a ich odpowiedzi koncentrują się na doświadczeniu zawodowym, odczuwanym dobrostanie, stylach zarządzania i poziomie zaangażowania.

Dzięki temu zebrane dane nie mają charakteru wewnętrznych audytów pracowniczych, lecz odzwierciedlają rzeczywiste globalne nastroje i potrzeby pracowników.