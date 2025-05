Jak zarządzać młodymi pracownikami? „Warto zadbać o te cztery obszary”

Jeżeli ich zatrudniasz albo ktoś z Twoich znajomych zatrudniał jakąś młodą osobę, to wiesz, że z młodymi osobami trzeba postępować trochę inaczej. A ja spróbuję odkryć – na bazie raportu Deloitte Arkana – to, dlaczego oni się mogą zachowywać w taki, a nie inny sposób, dlaczego mają takie, a nie inne podejście. Podpowiem ci, co można z tym zrobić, to znaczy w jaki sposób można z nimi porozmawiać, i w jaki sposób można z nimi na co dzień pracować, żeby nie zmieniali zbyt często pracy.

Aby lepiej zarządzać młodymi pracownikami, to najpierw trzeba ich zrozumieć. Dlatego teraz pokażę Ci cztery obszary, które dla nich są problematyczne, które dla nich mogą stanowić wyzwanie. I te obszary zostały zdefiniowane przez raport Deloitte i badanie, o którym powiem. To analiza 14 tysięcy 808 młodych ludzi, bodajże z 80 krajów. Myślę, że ta próba jest i duża, i mała, ale na pewno da nam pewien obraz tego, jak młodzi ludzie myślą i z czym się zmagają. Kiedy to zrozumiemy, to będzie nam dużo łatwiej z nimi współpracować. Cztery obszary Pierwszy obszar, z którym zmagają się młodzi ludzie w dzisiejszych czasach, to przede wszystkim problemy finansowe. I wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie. Być może zaskoczy Cię taka informacja, ale 45 proc. badanych żyje „od wypłaty do wypłaty” i nie będę wnikał teraz, dlaczego tak jest, ale tym ludziom po prostu brakuje pieniędzy. Oni się tym stresują, oni się tym przejmują. Jest to jeden z głównych, chociaż nie najważniejszy czynnik, dlaczego żyją w ciągłym stresie. Drugim obszarem, który jest bardzo połączony z tym finansowym, to jest ogólne przepracowanie tych młodych ludzi.