Andrzej Duda tajemniczo o swojej przyszłości. „A kto powiedział, że nie?”

Andrzej Duda został zapytany, czy po zakończeniu drugiej kadencji w roli prezydenta, zamierza dalej aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym. – A kto powiedział, że nie? – odpowiedział pytaniem prezydent Polski na antenie Radia Zet. – Zamierzam zawsze być do dyspozycji Rzeczypospolitej, bo myślę, że to w jakimś sensie już jest moje przeznaczenie, żeby po prostu służyć Polsce wtedy, kiedy jest taka potrzeba – kontynuował.

Andrzej Duda tajemniczo o swojej przyszłości. „Dopuszczam wiele różnych możliwości”

Kilka miesięcy temu pojawiły się spekulacje, że Andrzej Duda może być zainteresowany objęciem funkcji premiera. Na antenie Radia Zet został zapytany, czy dopuszcza taką możliwość. – Dopuszczam wiele różnych możliwości, na różne sposoby można służyć Polsce – skomentował prezydent.

– To nie jest kwestia chciejstwa. To jest kwestia tego, jakie jest wyzwanie, które trzeba zrealizować. Ja zawsze byłem i jestem człowiekiem wyzwań. Jeżeli jest zadanie do wykonania dla Polski i inni uważają, że jesteś potrzebny, to ja się staram takie zadanie i wyzwanie podejmować – kontynuował Andrzej Duda. – Na pewno się poważnie zastanowię – powiedział prezydent, odpowiadając na pytanie, co zrobi, jeżeli dostanie propozycję objęcia funkcji premiera.

Tak Polacy widzą przyszłość Andrzeja Dudy. Widać podziały

Trzy miesiące temu pracownia SW Research przeprowadziła dla „Wprost” sondaż, w którym zapytaliśmy respondentów, jak widzą przyszłość Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury.

19,7 proc. respondentów uważało, że prezydent powinien skupić się na działalności akademickiej/eksperckiej, 13,4 proc. respondentów sądziło, że powinien stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości, 12 proc. wskazało, że powinien ubiegać się o stanowisko w międzynarodowej organizacji, a 6,6 proc. było przekonanych, że na polskiej scenie politycznej jest przestrzeń dla nowej partii, którą założyłby Andrzej Duda. Z kolei 8,7 proc. widziało inną niż wymienione możliwości, a aż 39,7 proc. nie miało zdania w sprawie.

Czytaj też:

Trzaskowski czy Nawrocki? Minimalna różnica w nowym sondażuCzytaj też:

Trzaskowski i Nawrocki pod ścianą. To przesądzi o wyniku wyborów