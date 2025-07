Sawicki jednoznacznie ocenił Tuska. „Powinna nastąpić zmiana”

W lipcowym sondażu United Surveys, który został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, ankietowani zostali zapytani, czy Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku szefa polskiego rządu, czy odejść. 41,5 proc. respondentów uważa, że premier powinien złożyć dymisję, a 41,2 proc. – kontynuować pracę. 17,3 proc. nie umie odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie.

Donald Tusk. Marek Sawicki ocenił premiera

O opinię na temat Donalda Tuska zapytaliśmy Marka Sawickiego. Polityk PSL odniósł się do krótkiego wystąpienia szefa rządu po przegranych wyborach prezydenckich, twierdząc, że premier sam już ocenił swoją rolę.

– Pan Donald Tusk dokonał samooceny w trzyminutowej ekspozycji po występie po wyborach prezydenckich i ja już lepiej tego zrobić nie mogę – powiedział Sawicki.

W opinii posła PSL z tej refleksji powinny wynikać konkretne działania – czyli ustąpienie ze stanowiska.

– Powinna nastąpić zmiana premiera, bo misja pana Donalda Tuska w mojej ocenie w dzień wyborów prezydenckich 1 czerwca wyczerpała się – dodał stanowczo.

Kto zamiast Tuska? Odpowiedzialność po stronie KO

Pytany o potencjalnego następcę, Sawicki zaznaczył, że inicjatywa należy do największego partnera koalicyjnego.

– Prawo do desygnowania zawsze ma największa partia koalicyjna, więc oczekuję, że takiej zmiany dokona Platforma Obywatelska.

Poseł unikał wskazania nazwiska z ramienia KO, mówiąc: – Nie jestem w Koalicji Obywatelskiej. Proszę ich pytać.

Kosiniak-Kamysz lepszy od Tuska? „To jest prawda”

Choć Sawicki nie przedstawił kandydatury z Platformy, wyraził opinię, że lider jego własnej partii – Władysław Kosiniak-Kamysz – byłby lepszym premierem niż obecny szef rządu.

– Uważam, że dużo lepszym premierem byłby Kosiniak-Kamysz niż Donald Tusk. To jest prawda – podkreślił.

Dodał też, że jako członek PSL może oceniać swojego lidera. – Kosiniak-Kamysz to jest mój lider, to jest mój szef i w związku z tym mam prawo go oceniać.

Przypomnijmy, że Marek Sawicki głosował za wyrażeniem wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

