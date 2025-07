Rząd ma szansę na sukces. „Przeprosić, oddać zrabowane pieniądze. Lepszej okazji nie będzie”

Już kilka lat temu, z analiz przeprowadzonych przez Fundację Praw Podatnika, wynikało, że niezgodna z prawem jest ponad połowa wyroków wydawanych w sprawach zwykłych obywateli przez sądy administracyjne. Nikogo to jednak do tej pory nie zainteresowało. Politykom i całej klasie politycznej wygodnie jest bowiem żyć ze świadomością, że wyroki sądowe są poprawne, i potwierdzają to, iż Polska to praworządne państwo.

Gdyby zdecydowana większość wyroków była sprawiedliwa i słuszna to rzeczywiście byłoby to prawdą, że jesteśmy państwem praworządnym. Ale tak nie jest.

Pułapka na obywateli

Sprawa ulgowiczów meldunkowych to nie tylko krzywda prawie 20 tysięcy zwykłych polskich rodzin, które w ramach realizacji własnych potrzeb życiowych dokonały zamiany mieszkań nabytych w latach 2007-2008.

Na podstawie kompletnie oderwanych od rzeczywistości przepisów, zmuszone zostały do zapłaty podatku od całej wartości zamienianego mieszkania, pomimo, że żadnego dochodu nie uzyskały, a nawet tych pieniędzy nie widzieli, bo stanowiły one rozliczenie za nabywane mieszkanie.

To największa kompromitacja sądownictwa administracyjnego w RP. Wiadomo, że co najmniej dwie osoby nie wytrzymały psychicznie tej krzywdy i popełniły samobójstwo, setki popadły w depresję, a tysiące przeszły przez trwającą latami biedę, aby spłacić te „podatki”.