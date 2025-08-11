Spektakularny upadek i koniec pewnej epoki w świecie rynku sztuki. „Zmieniają się zasady”

Sztuka nie jest już wyłącznie domeną elitarnych instytucji i ustabilizowanych kanałów dystrybucji.

Struktury władzy, które przez dekady kształtowały rynek, dziś rozpadają się pod ciężarem nowych realiów: decentralizacji, zmiany pokoleniowej, niepewności geopolitycznej i presji technologicznej.

Na tym tle pojawia się pilna potrzeba redefinicji: jak rynek ma funkcjonować w XXI wieku? Jak ma odpowiadać na potrzeby kolekcjonerów, instytucji i artystów, których modele działania coraz częściej wykraczają poza tradycyjne ramy?

Decyzja Art Dealers Association of America (ADAA) o odwołaniu tegorocznej edycji The Art Show – najważniejszych targów sztuki współczesnej w Nowym Jorku, organizowanych nieprzerwanie od 1988 roku – wywołała poruszenie, ale też skłoniła branżę do głębszego namysłu. Organizatorzy nazwali ją „strategiczną pauzą”, zapowiadając powrót wydarzenia w nowej formule w 2026 roku.