Spektakularny upadek i koniec pewnej epoki w świecie rynku sztuki. „Zmieniają się zasady”

Aukcja sztuki Źródło: Shutterstock / steve estvanik
Rynek sztuki wszedł w okres głębokiej transformacji. Głośny rozpad jednej z najstarszych nowojorskich firm doradczych, po 37 latach działalności, zakończony serią pozwów między wspólnikami, nie był tylko spektakularnym upadkiem – był symbolicznym końcem pewnej epoki.

Sztuka nie jest już wyłącznie domeną elitarnych instytucji i ustabilizowanych kanałów dystrybucji.

Struktury władzy, które przez dekady kształtowały rynek, dziś rozpadają się pod ciężarem nowych realiów: decentralizacji, zmiany pokoleniowej, niepewności geopolitycznej i presji technologicznej.

Na tym tle pojawia się pilna potrzeba redefinicji: jak rynek ma funkcjonować w XXI wieku? Jak ma odpowiadać na potrzeby kolekcjonerów, instytucji i artystów, których modele działania coraz częściej wykraczają poza tradycyjne ramy?

Decyzja Art Dealers Association of America (ADAA) o odwołaniu tegorocznej edycji The Art Show – najważniejszych targów sztuki współczesnej w Nowym Jorku, organizowanych nieprzerwanie od 1988 roku – wywołała poruszenie, ale też skłoniła branżę do głębszego namysłu. Organizatorzy nazwali ją „strategiczną pauzą”, zapowiadając powrót wydarzenia w nowej formule w 2026 roku.

