Immunitet Antoniego Macierewicza. Jest decyzja Sejmu

W godzinach porannych we wtorek 5 sierpnia Sejm, w tajnej części obrad, rozpatrzył sprawozdanie komisji regulaminowej, która rekomendowała uchylenie Antoniemu Macierewiczowi immunitetu. Jak przypomina Polsat News, wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie posła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu Adam Bodnar, ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Sprawa ma związek z możliwym ujawnieniem przez Antoniego Macierewicza informacji, które były objęte klauzulami tajności. Dotyczy okresu, kiedy polityk prowadził prace podkomisji smoleńskiej.

Sejm zdecydował ws. immunitetu Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz odpiera zarzuty i podkreśla, że nie ujawnił żadnych tajnych informacji. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej powołał się na dokument, w którym Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała zdefiniować informacje do publikacji. – Informuję, że wszystkie tajne informacje zostały przez służby kontrwywiadu wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem – oznajmił Antoni Macierewicz, cytowany przez rmf24.pl.

Kilka godzin później za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi zagłosowało 240 posłów, przeciw było 190, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. W sieci zaroiło się od komentarzy. „Sejm zdecydował. Antoni Macierewicz bez immunitetu. Teraz czas na szybkie działania prokuratury. Nie ma świętych krów!” – napisał Tomasz Trela z Lewicy. „Macierewicz bez immunitetu, jeden z największych szkodników życia publicznego, od dekad gardzący prawem i godnością swoich przeciwników zostanie sprawiedliwie osądzony” – skomentował Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei Dariusz Matecki z klubu PiS, jeszcze przed głosowaniem, napisał: „Minister Antoni Macierewicz – niezłomny bohater opozycji antykomunistycznej PRL i III RP. Od trzech dekad bezwzględnie atakowany, wyzywany, oskarżany, ośmieszany przez mainstream. Stoimy za Panem! Jesteśmy z Panem! Nie damy tym antypolskim szubrawcom Pana zaszczuć!”.

