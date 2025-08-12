Pełczyńska-Nałęcz reaguje ws. KPO. „Są też aferzyści, którzy kręcą inbę”

Wokół nieprawidłowego wydatkowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w ostatnim czasie nie brakuje kontrowersji.

KPO. Pełczyńska-Nałęcz zabrała głos

Głos po raz kolejny w tej sprawie zabiera Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

„Są obywatele, którzy odpowiedzialnie użyli instrumentu, jakie zapewniliśmy przy KPO – jawności danych. Zwrócili uwagę na niepokojące projekty. Dziękuję. Sprawdzamy. Jeśli są, nieprawidłowości bezwzględnie rozliczymy, zarządzimy zwrot środków. Są też i niestety aferzyści, którzy kręcą inbę, wyjmując cząstkowe dane z kontekstu, uprawiając tweeterowe ‘lincze’ na przedsiębiorcach i innych ludziach, którzy po prostu podpisali umowy na środki z KPO” – czytamy we wpisie na platformie X.

Jak zaznacza Pełczyńska-Nałęcz, „cel tej hecy jest jasny – kompromitacja funduszy, Unii i naszego w niej członkostwa”.

„A są najwyraźniej też i tacy, którzy z tej jawności danych nie chcą albo po prostu nie potrafią skorzystać. Poseł Mentzen mówi, że KPO zostało wydane na głupoty. Oto więc przykłady na co wydajemy pieniądze z KPO. Część z tych inwestycji jest już zakończona. Większość trwa” – pisze, wymieniając przykładowe projekty.

Zaliczają się do nich między innymi wymienione przez ministrę:

– Modernizacja kolei: 500 km linii kolejowych w tym likwidacje tzw. 180 wąskich gardeł, 56 nowych lokomotyw, unowocześnienie 248 wagonów i 77 całych pociągów regionalnych;

– Transport publiczny: 120 tramwajów, 1211 autobusów miejskich oraz w 579 pozamiejskich;

– Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 13 obwodnic małych miast, likwidacje 305 czarnych punktów na drogach;

– Zdrowie: nowe miejsca dla pacjentów i nowy sprzęt w opiece długoterminowej i geriatrycznej (96 szpitali powiatowych). A także 8 mld zł na poprawę szpitalnej opieki kardiologicznej i onkologicznej;

– Inwestycje w rodzinę i pracę: 47 500 nowych miejsc w żłobkach, wsparcie rozwoju 1 537 przedsiębiorstw społecznych, w których powstały dzięki temu tysiące miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością;

– Edukacja: 16000 pracowni AI i STEM dla szkół, ocieplenie 492 szkół, wymiana źródeł energii w 2070 szkołach.

„O takich inwestycjach jest 99,99 proc KPO. Czego w ostatnich dniach niektórzy uporczywie nie chcą zauważać. Podajcie proszę dalej, niech te fakty dotrą jak najszerzej” – kończy swój wpis Pełczyńska-Nałęcz.

