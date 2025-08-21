Wojciechowi Cejrowskiemu nie podoba się fragment hymnu Polski. „Mnie to zawsze denerwuje”

Wojciech Cejrowski w programie Antysystem z 13 sierpnia, produkowanym we współpracy z tygodnikiem Do Rzeczy, odniósł się do polskiego hymnu, śpiewanego przez Zgromadzenie Narodowe podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Dziennikarz przyznał, że obserwując to jako widz, patrzył jak posłowie i senatorowie „ruszają ustami i do trzeciej zwrotki większość się nauczyli”. – Wcześniej bywało tak, że już w połowie pierwszej zwrotki tracili kontekst – stwierdził.

– Uświadomiłem sobie, że już dawno powinniśmy wymienić hymn na innych kandydatów, którzy stali w kolejce. Otóż ta służalczość w hymnie, „dał nam przykład Bonaparte”. Mnie to zawsze denerwuje, bo suwerenny kraj, nie wyśpiewuje jakiemuś Bonapartemu, że to on dał nam przykład jak się wybijać na niepodległość – tłumaczył Cejrowski. Dziennikarz zaproponował w rozmowie z Pawłem Lisickim, aby hymnem była „Rota” Marii Konopnickiej lub pieśń „Boże coś Polskę”.

Wojciech Cejrowski nie chce „Mazurka Dąbrowskiego” jako hymnu Polski. Ma dwie inne propozycje

– To są pieśni na hymn, one tam generycznie zawierają te informacje, które zawsze powinny być w hymnie polskim. Aczkolwiek wspominałem panu, że z kolei w Mazurku Dąbrowskiego jest, że „szablą odbierzemy”, czyli mamy prawo, ja i pan, pójść do Urzędu Miasta i odbierać szablą swój majątek, „co nam obca przemoc wzięła”, czyli skonfiskowane przez ruskich, gospodarstwo mojego dziadka, mam prawo konstytucyjne odbierać szablą. Tak wynika z hymnu Rzeczypospolitej – mówił Cejrowski.

Dziennikarz przyznał, że brakuje mu, aby podczas składania przysięgi polski prezydent składał rękę na Biblii lub krzyżu, jak to się dzieje w USA. Cejrowski skomentował również, że przeszkadza mu, że formuła „Tak mi dopomóż Bóg” jest dobrowolna, a nie „wpisana na twardo w rotę przysięgi”. – To są moje spostrzeżenia – zakończył dziennikarz.

