Burza wokół edukacji zdrowotnej. Nowacka: Mamy przedmiot na miarę XXI wieku

Szefowa resortu edukacji nie kryła, że wprowadzana od tego roku do szkół edukacja zdrowotna spotkała się z licznymi obiekcjami. – Są środowiska, którym bardzo zależy na tym, żeby dzieciaki nie dostawały bezpiecznej wiedzy w szkole i chcą zrobić na tym przedmiocie politykę. Ja się temu po prostu sprzeciwiam – mówiła.

Nowacka: Smutne, że Kościół na ten temat kłamie

Barbara Nowacka zgodziła się z dziennikarzem, gdy zasugerował, że ataki duchownych na edukację zdrowotną to zemsta za ograniczenie liczby lekcji religii w szkołach. – Tak dokładnie to wyglądało, że kiedy usłyszeli o edukacji zdrowotnej, nagle uruchomił się Episkopat – potwierdziła.

– To jest smutne, że Kościół na ten temat kłamie. Po prostu mówią nieprawdy dot. programu. I jeżeli w ten sposób podchodzą do zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, to mówiąc szczerze, można tylko rozłożyć ręce i zastanowić się, komu służą, bo na pewno nie służą Polsce i nie służą dzieciakom – podkreślała.

Minister Nowacka: Jestem dumna

Dla Nowackiej edukacja zdrowotna w obecnym kształcie to sukces. – Jestem bardzo dumna z podstawy programowej, którą przygotowaliśmy. To jest tak naprawdę odpowiedź na apele środowiska zarówno medycznego, organizacji pozarządowych, środowiska nauczycielskiego, rodziców, pacjentów o tym, żebyśmy przestali mówić, jak dbamy o zdrowie, tylko zaczęli dbać o zdrowie na tym najwcześniejszym etapie – mówiła.

Jej zdaniem trzeba uspokoić „hałas i politykę”, które narosły wokół samego przedmiotu. – Natomiast moja radość z powodu tego, że mamy naprawdę przedmiot na miarę XXI wieku, bardzo potrzebny, jest wielka – stwierdzała. – I dajemy teraz ten rok, żeby się dobrze przyjął, żeby obalić pewne mity, stereotypy, kłamstwa wokół niego – tłumaczyła Nowacka.

