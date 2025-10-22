Awantura na antenie TVN24, „zapalnikiem” burza ws. Kornhauser-Dudy. „Niesamowity skandal”

Prowadząca program „Tak jest” Anna Jędrzejowska odniosła się do informacji TVN24, według których Agata Kornhauser-Duda miałaby zostać doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. NBP zaprzeczył już tym doniesieniom, ale stacja pokazała listę mailingową, na której była małżonka Andrzeja Dudy.

Poboży i Jędrzejowska pokłócili się o Agatę Dudę

— Cieszę się, że pani o to pyta, bo to jest w ogóle jakiś niesamowity skandal. Informacja została zdementowana przez rzecznika... — oświadczył Błażej Poboży. — Była na liście mailingowej. Pan dobrze wie, że to o czymś świadczy – nie dała się zbić z tropu Jędrzejowska. Doradca prezydenta zaczął wówczas mówić o „skrajnej dezinformacji”.

— W sytuacji, gdy natychmiast po zamieszczeniu informacji przez TVN24 na portalu internetowym, rzecznik ją dementuje, obdzwania wszystkie redakcje, które powoływały się na TVN24, że jest to nieprawda, bo pani Agata Kornhasuer-Duda nie była i nie jest pracownikiem NBP, państwo nie zmieniają tej informacji, mimo że zgodnie z prawem prasowym zostaliście do tego wezwani. To jest niesamowity skandal – oburzał się.

Jędrzejowska miała jednak odpowiedź na ten zarzut. — Przed publikacją sięgamy do źródeł. Przed publikacją próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem NBP. Myśli pan, że udzielił nam jakiejś odpowiedzi? To, co mieliśmy, to dowody na to, że nazwisko byłej pierwszej damy znajduje się na liście mailingowej pracowników NBP – powtarzała.

Poboży: Utworzę sobie, że Trump jest pracownikiem TVN24

— Na żadne bardziej szczegółowe pytania rzecznik NBP nie odpowiedział do dziś — podkreślała dziennikarka. Błażej Poboczy postanowił odczytać w całości oświadczenie wspomnianego rzecznika. Zwrócono mu jednak uwagę, że na pytania stacji pracownik ten nie chciał odpowiedzieć. Poboży również nie chciał odpowiedzieć na pytanie o listę mailingową.

— Wie pani co, to ja mogę dziś wprowadzić, utworzę sobie, że Donald Trump jest pracownikiem TVN24. Screen z listy mailingowej nie jest potwierdzeniem tego, że ktoś gdzieś pracuje — utrzymywał i raz jeszcze powtórzył zarzut o „klasycznej dezinformacji”.

– Panie doradco prezydenta Karola Nawrockiego, proszę nie zarzucać nam dezinformacji. Doskonale pan wie, że to jest nieprawda, a pan rzecznik, byłabym bardzo zobowiązana, gdyby zechciał porozmawiać z naszą reporterką. Miał to zrobić i tego nie zrobił. Unika bezpośredniego kontaktu. Tyle w kwestii rzekomej dezinformacji — podsumowała dziennikarka.

