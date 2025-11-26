Polska wyśle żołnierzy do Ukrainy? Minister obrony odpowiedział

Polskie władze wielokrotnie zapewniały już, że nasz kraj nie wyśle swoich żołnierzy do Ukrainy. Podkreślano przy tym, że jesteśmy centrum logistycznym dla broniącego się sąsiada, a dodatkowo na naszym terytorium wspieramy uchodźców ze wschodu.

Polska, a 28-punktowy plan dla Ukrainy

W 28-punktowym planie dla bezpieczeństwa USA dla Ukrainy pojawił się jednak kontrowersyjny zapis dotyczący naszego kraju. Chodziło o rozmieszczenie myśliwców NATO w Polsce. W programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24 wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz proszony był o wyjaśnienie tej kwestii.

Mówiąc o zapisie dotyczącym myśliwców NATO w Polsce, wyjaśniał to niedawną propozycją udostępnienia polskich lotnisk. — Myślę, że ten plan nie będzie już funkcjonował — stwierdził. Dodawał, że plan ogłoszony przez Trumpa "nie był konsultowany z nikim w Europie". – Myślę, że z dużą częścią administracji amerykańskiej w żaden sposób nie był konsultowany – dodawał.

Kosiniak-Kamysz o pomocy Ukrainie

— 90 proc. pomocy na Ukrainie idzie przez Polskę, to czwarty rok udzielania pomocy – przypomniał po raz kolejny polityk, mówiąc o kluczowej roli naszego kraju dla wysiłków wojennych sąsiada.

— Ochrona wschodniej flanki, ochrona granicy z Białorusią, budowa Tarczy Wschód, rozmieszczenie wojsk, naruszanie przestrzeni powietrznej — to wszystko sprawia, że mamy swoje zadania u siebie – tłumaczył minister.

– Mamy takie zadania, do których nas NATO zobowiązało, że zabezpieczamy logistycznie dzisiaj już każdą operację. Bez Polski nie ma dziś walczącej Ukrainy. Dlaczego Rosja chce nas zniechęcić i skłócić z Ukrainą? Właśnie dlatego, że wsparcie idzie przez Polskę — dodawał.

— Podobne zdanie w tej kwestii wyraża Rumunia, czyli kraj, który na wschodniej flance po nas jest silny, ma dużo większą armię, niż jakbyśmy zsumowali wszystkie państwa bałtyckie i też ma podobne odczucia w tym zakresie — przekonywał.

26 krajów gotowych wspierać Ukrainę w różnych formach

We wrześniu tego roku prezydent Francji Emmanuel Macron zapewniał, że 26 państw jest gotowych wysłać wojska do Ukrainy lub wspierać ją w innych formach. Nasz kraj od samego początku zapewniał, że ograniczy się do kwestii logistycznych i powtarzał tę wersję wielokrotnie. Żołnierzy nie zamierza udostępniać nawet po zakończeniu wojny.

Czytaj też:

Trump chce spotkać się jednocześnie z Zełenskim i Putinem. Podał warunekCzytaj też:

Europejscy liderzy rozmawiali o planie pokojowym USA. Pojawił się wątek Polski