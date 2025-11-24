Europejscy liderzy rozmawiali o planie pokojowym USA. Pojawił się wątek Polski

Europejscy liderzy zjechali się do Luandy. Wśród nich – premier Polski, który 24 listopada uczestniczył tam w sesji otwierającej VII edycję szczytu Unia Afrykańska – Unia Europejska. Warto dodać, że data rozmów zbiegła się z 50. obchodami Święta Niepodległości Angoli.

Podczas wydarzenia głównymi tematami były: pokój i bezpieczeństwo, a także rozwój gospodarczy w ramach Global Gateway (to unijna strategia, mająca na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i redukcję globalnej luki inwestycyjnej).

Obok szczytu UE-UA miało miejsce inne spotkanie – dot. 28-punktowego planu przedstawionego przez USA, opracowanego wespół z Rosją. Jaka atmosfera towarzyszyła w poniedziałek europejskim liderom, gdy debatowali ws. treści dokumentu? Prezes Rady Ministrów przyznał, że była ona poważna. – Jest mało powodów do hurraoptymizmu – przekazał na konferencji prasowej w Hotelu Epic Sana.

Donald Tusk: Żadne porozumienie nie może osłabiać, czy podważać bezpieczeństwa Polski

Tusk zapewnił, że wszyscy będą wspierać proces zakończenia, lub zawieszenia, konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wskazał, że europejskie państwa są zgodne co do tego, iż plan przedstawiony przez USA wymaga korekt – część punktów jest zwyczajnie nie do zaakceptowania.

– Żadne porozumienie, nieważne kto z kim będzie je zawierał, nie może osłabiać, czy podważać bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Co do tego wszyscy się zgodzili – zaznaczył.

Jeden z dziennikarzy zapytał Tuska o punkt, który mówi o stacjonowaniu europejskich lub natowskich myśliwców w Polsce. Stwierdził on przy tym, że może to być w przyszłości wykorzystane przez Moskwę, która zażąda wycofania ze wschodniej flanki NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) sił lądowych.

„Rosyjska manipulacja, pułapka”

– Trafia pan w sedno – zaczął swoją odpowiedź szef polskiego rządu. Następnie zwrócił uwagę, że brzmienie punktu sugeruje, że „jest on raczej punktem widzenia rosyjskim”. – To znaczy – jest manipulacją, pewną pułapką. Nikt się nie da w nią wciągnąć. Tego punktu, możemy spokojnie uznać, już nie ma – stwierdził premier.

