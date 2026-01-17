Europosłanka oskarża rząd. „Tusk i Sikorski już we wrześniu skapitulowali”

O przeforsowanym przez Unię Europejską porozumieniu handlowym z krajami Ameryki Południowej Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Anną Bryłką z Konfederacji. Uroczyste podpisanie umowy w Paragwaju zaplanowano na sobotę 17 stycznia. Przeciwko takiemu rozwiązaniu były Polska, Francja, Irlandia, Austria i Węgry.

Mercosur przegłosowany. Bryłka oskarża Tuska i Sikorskiego

Europosłanka miała okazję przypomnieć, że w przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie głosował nad wnioskiem jej ugrupowania o skierowaniu umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapewniała, że sprawa nie jest jeszcze przegrana. – Wszystko jest jeszcze na stole – podkreślała w RMF FM.

Jednocześnie oskarżyła polskie władze o bierność i tworzenie pozorów oporu przeciwko ryzykownej dla polskiego rolnictwa umowie. – Premier Donald Tusk i wicepremier Radosław Sikorski już we wrześniu skapitulowali. Nie ma woli w polskim rządzie, by tę umowę blokować – stwierdzała. Jak mówiła, Polska jest krajem, który najbardziej traci na porozumieniu z krajami Mercosur.

Anna Bryłka o PiS i KO

Dopytywana o wpis Sławomira Mentzena w mediach społecznościowych, zapewniła o braku rozmów na temat sojuszu z Koalicją Obywatelską. Oświadczyła, że Konfederacja w żaden sposób nie układa się z partią Donalda Tuska. – Ja sobie nie wyobrażam takiej koalicji – podkreślała Bryłka. – Mamy zbyt dużą różnicę programową – podkreślała.

Odniosła się też do komplementów prezesa PiS pod adresem Krzysztofa Bosaka. – Wszyscy mamy świadomość, że Jarosław Kaczyński chce się do kogoś przytulić. Ale jak już się przytuli, no to najczęściej ten koalicjant zostaje uduszony pod tym ciężarem. Kaczyński na pewno jest naiwny i myśli, że jest w stanie podzielić nasze środowisko. Szybciej Mateusz Morawiecki pogodzi się z Jackiem Kurskim, niż Sławomir Mentzen pokłóci z Krzysztofem Bosakiem.

