UE na skraju upadku? Europosłanka Konfederacji o „dużej naiwności”

Anna Bryłka w najnowszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” została zapytana, czy zakłada scenariusz powrotu z Brukseli w związku z wyborami parlamentarnymi w Polsce, które odbędą się w 2027 r. – Zobaczymy, jaka będzie sytuacja polityczna. Jeśli będzie decyzja w Konfederacji, że wszystkie ręce na pokład, że przydam się tutaj w kampanii i wyborach, to oczywiście jestem do dyspozycji – powiedziała europosłanka.

UE zmierza do upadku? Europosłanka Konfederacji: Musimy być gotowi na wszystko

Chociaż do wyborów pozostały dwa lata, można zakładać, że jedną z osi kampanii będą wątki dotyczące UE i przerzucania się narracją – z jednej strony o tym, jakie zalety płyną z członkostwa w organizacji, a z drugiej – jak bardzo próbuje ona wpływać na politykę wewnętrzną poszczególnych krajów.

– Stoimy na stanowisku, że Polki i Polacy w 2004 r. podjęli decyzję, żeby wejść do UE, i nie widać na horyzoncie zmiany tego stanowiska – powiedziała Anna Bryłka.

Europosłanka Konfederacji została wprost zapytana, czy chciałaby, żeby Polska wyszła z UE. – Mam bardzo krytyczny stosunek do UE, uważam, że można ułożyć tę współpracę z krajami europejskimi na innych zasadach niż teraz. Musimy rozpatrywać rożne nieoczekiwane scenariusze, nie sprowadzając ich tylko do prostego pytania o polexit. W dzisiejszym świecie i intensywnie zmieniającej się rzeczywistości to duża naiwność sądzić, że UE będzie trwała wiecznie. Musimy być gotowi na wszystko – oceniła.

Anna Bryłka: Byłby to koniec Unii Europejskiej, jaką znamy

Na uwagę dziennikarza, że europosłanka nie odpowiedziała wprost na zadane pytanie i zastosowała zgrabny unik, odparła: „Powtórzę: na ten moment Polki i Polacy chcą zostać w Unii, nie ma w ogóle tego tematu. Musimy zatem walczyć o każdy centymetr dla siebie, tak jak każdy inny naród szarpie o swoje. Część szkodliwych dla państwa polskiego polityk trzeba odrzucić”.

– Ale największym strachem dla dzisiejszej układanki unijnej jest rok 2027. Zwłaszcza jeśli chodzi o wybory we Francji. To druga największa gospodarka w UE i tandem niemiecko-francuski, który i tak zgrzyta. Gdyby wybory wygrał Jordan Bardella, po prostu przestałby jechać na dotychczasowych warunkach. Byłby to koniec Unii Europejskiej, jaką znamy – prognozowała Anna Bryłka.

– Bo cokolwiek by powiedzieć, Giorgia Meloni stara się dziś szukać wspólnych mianowników z mainstreamem. Ale gdyby konserwatywne, prawicowe rządy były nie tylko we Włoszech, lecz także we Francji i w Polsce? Najważniejsze, żeby Warszawa była przy stole, gdy przyjdzie moment na nową układankę – podsumowała wątek.

