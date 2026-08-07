Cicha epidemia wśród Polek. Dane naprawdę niepokoją
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Cicha epidemia wśród Polek. Dane naprawdę niepokoją

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Kobieta leżąca w łóżku
Kobieta leżąca w łóżku Źródło: freepik/ autor: Freepik
Jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się o „superwoman” – kobiecie, która miała z powodzeniem łączyć karierę zawodową, macierzyństwo, atrakcyjny wygląd, aktywność społeczną i szczęśliwy związek. Dziś ten model nie tylko nie zniknął, ale został spotęgowany przez media społecznościowe, kulturę nieustannego porównywania się oraz wszechobecną presję osiągania sukcesu. Współczesna Polka ma być piękna, zadbana, wysportowana, przedsiębiorcza, emocjonalnie dojrzała. Ma być dobrą matką, partnerką i przyjaciółką. A jeśli nie spełnia wszystkich tych oczekiwań, często sama staje się swoim najsurowszym sędzią.

To właśnie ten mechanizm wybrzmiewa niezwykle mocno w wynikach badania „W zgodzie ze sobą? Kobiety wobec presji, hejtu i porównań”, które pokazuje skalę psychicznego obciążenia współczesnych Polek. Z raportu wyłania się obraz kobiet żyjących pod nieustanną presją oceniania – zarówno przez otoczenie, jak i przez samych siebie. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że konsekwencje tej presji coraz częściej odbijają się na zdrowiu psychicznym.

Nie jest to już wyłącznie kwestia chwilowego spadku nastroju czy gorszego dnia. Mówimy o przewlekłym stresie, obniżonej samoocenie, samotności, wyczerpaniu emocjonalnym i coraz większych trudnościach w radzeniu sobie z codziennym napięciem.

Żyjemy w epoce porównań

Jednym z najbardziej znaczących wniosków raportu jest skala porównywania się z innymi kobietami. Co trzecia respondentka przyznaje, że regularnie zestawia swoje życie z życiem innych. Co więcej, takie porównania bardzo często prowadzą do pogorszenia samopoczucia oraz obniżenia poczucia własnej wartości.

Źródło: Wprost
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