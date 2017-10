Zamieszki podczas wizyty prezydenta Francji. Doszło do starć z policją

Podczas wizyty Emmanuela Macrona we francuskiej Gujanie doszło do zamieszek. W mieście Cayenne rozrzucano koktajle Mołotowa, na co policja odpowiedziała gazem łzawiącym. W trakcie strać z policją, aresztowano pięciu demonstrantów.

Gujana Francuska to integralna część Francji. Leży w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim. W Gujanie panuje 23-procentowe bezrobocie, czyli ponad dwukrotnie większe niż we Francji. Wśród 254 tysięcy mieszkańców szerzy się niezadowolenie z powodu napływu nielegalnych imigrantów i zaniedbań w systemie opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, zobowiązał się do przekazania francuskiej Gujanie nieco ponad jednego miliarda euro w ramach porozumienia zawartego z socjalistycznym rządem.

W marcu protestanci zajęli centrum kosmiczne w Kourou, wykorzystywane przez Francję i Europejską Agencję Kosmiczną do wystrzeliwania satelitów. Protestujący skarżyli się, że pieniądze zostały przekazane na prestiżowe projekty kosmiczne, podczas gdy zaniedbano dobrobyt mieszkańców.