Zakola od niewłaściwych nawyków przy makijażu? Trycholog ostrzega

Wypadanie włosów to problem, który dotyczy kobiet w każdym wieku. Choć utrata do 100 kosmyków dziennie jest czymś naturalnym, to większe ilości mogą już zaniepokoić i skłonić do wizyty u trychologa. Często właściwa diagnostyka potrafi wskazać sposób postępowania, który pomoże ocalić włosy i naszą fryzurę.

Zakola u kobiet. Jak powstają?

Ciekawym zagadnieniem są zakola u kobiet, ponieważ zwykle problem ten kojarzony jest tylko z mężczyznami. U pań może on wynikać z nakładania się różnych czynników. Czasem wynika z niedoborów, głównie żelaza czy ferrytyny. Może chodzić też o przewlekły stres czy mechaniczne uszkadzanie włosów, np poprzez ciasne fryzury. Długotrwałe napięcie mechaniczne osłabia mieszki włosowe.

Jak zauważa trycholog Klaudia Nawrocka, nierzadko zakola powstają przez niewłaściwe nawyki pielęgnacyjne. Niedokładne zmywanie makijażu z czoła i linii włosów prowadzić może do zatykania ujść mieszków włosowych i osłabienia wzrostu włosów w tej okolicy. Dokładna diagnostyka pozwala ustalić, które z wymienionych przyczyn doprowadziły do powstania zakoli.

Czy można walczyć z zakolami w domu, na własną rękę?

Czasami o stan włosów można zadbać już w domu. Kluczowa jest regularna pielęgnacja i dokładne mycie odpowiednim szamponem, dobranym do naszej skóry. Dobrym rozwiązaniem jest peeling skóry głowy co 7-10 dni oraz masaż głowy z aplikacją wcierki. Unikać należy z kolei agresywnych zabiegów chemicznych. Ekspertka odradzała też spanie z mokrymi włosami, bo sprzyja to ich łamliwości.

