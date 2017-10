Transfer do Polski Razem. Senator Zając w partii Jarosława Gowina

Senator Józef Zając startował do Senatu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. W listopadzie 2016 roku dołączył do klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Program nowej formacji tworzonej przez Jarosława Gowina przekonał mnie do włączenia się w ten projekt – poinformował podczas konferencji prasowe senator Zając. Wicepremier chwalił przymioty nowego polityka swojego ugrupowania, podkreślając, że jest on wybitnym naukowcem.

W najbliższą sobotę odbędzie się Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, a także środowisk wolnościowych i samorządowych. W trakcie konwencji na PGE Narodowym zostanie zaprezentowana nowa nazwa ugrupowania wicepremiera Jarosława Gowina. Poznamy także jego liderów. Gościem specjalnym konwencji będzie Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Po zakończeniu konwencji ok 13:40 odbędzie się briefing prasowy, z udziałem liderów nowego ugrupowania. W trakcie konwencji wystąpią m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a także sam Jarosław Gowin. Głos zabierze także gość specjalny – lider PiS. Nowe ugrupowanie zaprezentuje także swój spot. Na konwencji zaplanowano również wystąpienia liderów środowisk wchodzących w skład nowego ugrupowania, w tym reprezentantów Republikanów, środowisk wolnościowych, samorządowych i parlamentarzystów.