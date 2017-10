Jarosław Gowin odkrywa karty. W sobotę konwencja jego nowego ugrupowania

W trakcie konwencji na PGE Narodowym zostanie zaprezentowana nowa nazwa ugrupowania wicepremiera Jarosława Gowina. Poznamy także jego liderów. Gościem specjalnym konwencji będzie Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Po zakończeniu konwencji ok 13:40 odbędzie się briefing prasowy, z udziałem liderów nowego ugrupowania. W trakcie konwencji wystąpią m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a także sam Jarosław Gowin. Głos zabierze także gość specjalny - lider PiS. Nowe ugrupowanie zaprezentuje także swój spot. Na konwencji zaplanowano również wystąpienia liderów środowisk wchodzących w skład nowego ugrupowania, w tym reprezentantów Republikanów, środowisk wolnościowych, samorządowych i parlamentarzystów.

Stronnictwo Gowina

O tym, że konwencja odbędzie się 4 listopada, wicepremier informował już wcześniej, prezentując swoich nowych współpracowników. – Łączy nas wiara w wolny rynek, niskie podatki, prywatną własność, a jednocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości takich jak naród, patriotyzm, wiara chrześcijańska. Te środowiska, które do nas dołączą, to środowisko Republikańskie, ideały republikańskie są tym, co wspólne dla nas wszystkich, to środowisko wolnościowe, to ważne środowisko samorządowe, ponieważ istotnym komponentem programu nowej partii będzie położenie nacisku na samorząd – mówił. – Wszystkich nas łączy też przekonanie, ze w polityce najważniejsza jest gospodarka – dodawał.

