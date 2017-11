Wycofują się i popierają Lubnauer. Zwrot przed wyborami w Nowoczesnej

Polska Agencja Prasowa informuje, że z walki o liderowanie Nowoczesnej wycofała się dwójka posłów, którzy zgłosili swoje kandydatury pod koniec minionego tygodnia - Kamila Gasiuk-Pihowicz i Paweł Pudłowski. O palmę pierwszeństwa w partii walczyć będą wobec tego: obecny przewodniczący Ryszard Petru, Piotr Misiło i Katarzyna Lubnauer. Tę ostatnią poparła dwójka polityków, którzy zrezygnowali.

– To była dla mnie trudna decyzja. Zdaję sobie sprawę, że jestem kandydatem, który z jednej strony ma szanse dać realną zmianę w Nowoczesnej, a z drugiej strony łączę pewne środowiska, co jest bardzo ważne – komentowała na antenie TVN24 Katarzyna Lubnauer, zapytana o jej decyzję o kandydowaniu. Jak zaznaczyła, Ryszard Petru odniósł wstępny sukces: utworzył partię, wprowadził ją do parlamentu. – Ale mamy kolejny etap. Według mnie, na ten kolejny etap potrzebny nam jest człowiek, który rozumie Polaków i również ma wśród nich zaufanie – stwierdziła.