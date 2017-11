NA ŻYWO: Katarzyna Lubnauer przewodniczącą Nowoczesnej

17:25 https://www.wprost.pl/polityka/10088597/pierwsze-przemowienie-nowej-przewodniczacej-nowoczesnej-musimy-uruchomic-nasz-potencjal.html 17:05 – Żadna inna partia nie jest tak jednoznacznie prorynkowa i nie broni wolności obywatelskich tak jednoznacznie, jak my. To jest nasz wyróżnik i siła – podkreśla szefowa Nowoczesnej. 16:59 https://twitter.com/SchetynadlaPO/status/934450948839301120 16:06 https://twitter.com/Nowoczesna/status/934436735190290432 16:00 - To dobra wiadomość dla Nowoczesnej i Polski - mówi w rozmowie z Wprost.pl o wyborze Katarzyny Lubnauer jej niedawny kontrkandydat Piotr Misiło. - Podziękowałem w swoim wystąpieniu Ryszardowi za wspaniałą pracę, którą wykonał tworząc Nowoczesną z niczego, należy mu się za to ogromny szacunek i mam nadzieję, że od jutra wszyscy razem będziemy budować nowoczesną Nowoczesną - dodaje. Polityk w sobotę zrezygnował z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Nowoczesnej i przekazał swoje poparcie Katarzynie Lubnauer. 15:51 https://twitter.com/Gasiuk_Pihowicz/status/934434114954031104 15:25 - Deklarowałam już, że chciałabym, żeby szefową klubu została Kamila Gasiuk-Pihowicz. Ale to będzie wspólna decyzja, bo jesteśmy partią demokratyczną - mówi nowa przewodnicząca Nowoczesnej. - Musimy zrobić wszystko, żeby wszystkich połączyć - dodaje. 15:30 Co z porozumieniem ws. kandydata na prezydenta Warszawy?



– W obecnej sytuacji trzeba szukać porozumienia także m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym i Sojuszem Lewicy Demokratycznej – mówiła wczoraj w rozmowie z Wprost.pl Katarzyna Lubnauer. Przekonywała, że "trzeba będzie rozmawiać o wszystkich miastach globalnie jeszcze raz." Jak podkreślała, Nowoczesna ma po swojej stronie Kamilę Gasiuk-Pihowicz, która mogłaby kandydować.



15:24 Nowa przewodnicząca Nowoczesnej zapewnia, że w partii znajdzie się miejsce dla Ryszarda Petru.

15:20 - Gratuluję Katarzynie Lubnauer. To był demokratyczne wybory. Nigdzie nie uciekam, z Nowoczesnej nie odchodzę - mówi Ryszard Petru.

15:10 Katarzyna Lubnauer przewodniczącą Nowoczesnej. Otrzymała 149 głosów. Jej rywal - Ryszard Petru - 140 głosów.

13:40 Trwa głosowanie na przewodniczącego Nowoczesnej. Na placu boju pozostało dwóch kandydatów: Katarzyna Lubnauer i Ryszard Petru.

12:40 Piotr Misiło zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego Nowoczesnej i przekazał poparcie Katarzynie Lubnauer.

11:20 Konwencja partyjna Nowoczesnej odbywa się w Warszawie. Ponad 300 delegatów z całego kraju wybierze nowego szefa ugrupowania. O to stanowisko ubiegają się: obecny lider partii Ryszard Petru oraz szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Oprócz przewodniczącego partii wybrany zostanie również nowy skład sądu koleżeńskiego i komisji rewizyjnej. Uzupełniony zostanie również skład Rady Krajowej Nowoczesnej.

– Mówi się, że Nowoczesna jest kobietą. Mamy Kamilę Gasiuk-Pihowicz i inne aktywne, wyróżniające się posłanki, jak Joannę Scheuring-Wielgus czy Barbarę Dolniak. Ale są też wspaniali mężczyźni, jak Mirosław Suchoń, który jest niezwykle aktywnym posłem, czy nasz sekretarz Adam Szłapka. Niezależnie od tego, kto wygra, powinniśmy postawić na nowe otwarcie. Nie ma miedzy nami animozji, które uniemożliwiałyby dalszą współpracę – mówiła w czwartek w rozmowie z Wprost.pl.