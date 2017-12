Najnowszy sondaż. Zmiana na podium, Nowoczesna wyprzedza Kukiz'15

Najnowszy sondaż preferencji partyjnych IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” to powód do lekkiego niepokoju dla PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała nieznaczny spadek poparcia, w przeciwieństwie do Nowoczesnej, która pod wodzą Katarzyny Lubnauer odzyskała kilka pkt procentowych.

Na czele sondażu nadal Prawo i Sprawiedliwość, ale wynik partii Jarosława Kaczyńskiego jest nieco niższy niż w poprzednich miesiącach. Według najnowszego badania swój głos na PiS chce oddać 36,4 proc. respondentów. Dla porównania – w październiku było to 39,8 procent, a w listopadzie 37 proc. Gdyby wybory odbyły się w grudniu, Platforma Obywatelska mogłaby liczyć na 20,3 proc. poparcia. Najnowszy sondaż partyjny przynosi zmianę na podium. Trzecie miejsce przypadło Nowoczesnej, dowodzonej od niedawna przez Katarzynę Lubnauer. Na partię, która dokonała pod koniec listopada zmiany szefa, swój głos chce oddać 10,5 proc. ankietowanych – o 3,6 proc. więcej niż przed miesiącem. Spadek poparcia o 2,2 pkt proc. zanotowało ugrupowanie Kukiz'15, które obecnie cieszy się sympatią 6,8 proc. badanych. Stawkę partii, które znalazły się ponad progiem wyborczym, zamykają Sojusz Lewicy Demokratycznej z poparciem 6,6 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 6,4 proc. ankietowanych. Mniejszą sympatią respondentów cieszą się: Partia Razem (2,6 proc.), Wolność (0,4 proc.) i Kongres Nowej Prawicy (0,4 proc.)